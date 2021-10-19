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Ovacionado pela torcida do São Paulo, Luciano fala ao L!: 'Ver o Morumbi gritar meu nome foi sensacional'

Camisa 11 do Tricolor vem sendo um dos destaques do time e comentou sobre a sua relação com os torcedores, que o admiram pela sua entrega e dedicação em campo...
LanceNet

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Publicado em 

19 out 2021 às 12:00

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 12:00

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O atacante Luciano, do São Paulo, está em 'lua de mel' com a torcida são-paulina. Um dos destaques da equipe, o camisa 11 teve uma boa atuação na vitória sobre o Corinthians, por 1 a 0, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Luciano chegou ao Tricolor em agosto do ano passado em troca com Everton, que foi para o Grêmio, com desconfiança por parte dos torcedores, mas logo nos primeiros jogos já caiu nas graças dos são-paulinos com a sua vontade em campo e gols decisivos. No último Brasileiro, ele foi artilheiro da competição com 18 gols em 31 jogos.
Nesta temporada, ele manteve o nível de atuação. Com a volta da torcida aos estádios, o apoio para o camisa 11 foi ainda mais explícito. No clássico contra o Corinthians, Luciano foi ovacionado no Morumbi. Em contato com o LANCE!, Luciano agradeceu o apoio dos são-paulinos. - Fiquei muito emocionado com a recepção da torcida comigo antes, durante e após o jogo. Tenho um carinho e respeito enorme pelos nossos torcedores. Ver o Morumbi gritar meu nome foi sensacional. É resultado de muito trabalho, dedicação e empenho no dia a dia, junto com meus companheiros, porque sem eles não conseguiria - disse o jogador.
Nessa temporada, Luciano participou de 32 jogos, com sete gols e uma assistência. Ele projetou a sequência da temporada e aproveitou para agradecer novamente o apoio da torcida.
- Espero continuar dando alegrias ao nosso torcedor. Vontade e gana pra ganhar eles verão sempre de minha parte. Agradeço mesmo o carinho que eles tem por mim. O carinho é recíproco. Muito obrigado - finalizou.

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