Outubro “pauleira” coloca São Paulo de Fernando Diniz à prova

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O São Paulo não tem tempo para lamentar o empate do último domingo contra o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro. Olhando para o calendário, o mês de outubro é pesado e, se o clube quer dar uma resposta aos torcedores, que estão bem irritados com o técnico e a atuação da equipe, o negócio é somar a maior quantidade de vitórias possível nos jogos que vêm a seguir.

No total, são seis compromissos, sendo três no Brasileirão, um pela Libertadores – competição da qual foi eliminado antecipadamente na última semana – e os dois jogos das oitavas da Copa do Brasil, quando jogará contra o Fortaleza, time comandado pelo ídolo Rogério Ceni.

No momento, o Tricolor é o 7º colocado na tabela do Brasileiro e precisa recuperar posições para dar um fôlego ao trabalho desenvolvido. O primeiro jogo da sequência será contra o Atlético-GO (11º na tabela), no estádio do Morumbi, na próxima quarta, (7 de outubro). Depois, o desafio será contra o Palmeiras, no Allianz Parque, no dia 10 de outubro - o rival é terceiro e está invicto na competição. Uma semana depois, no dia 17, enfrenta o Grêmio, instável mas sempre perigoso, em casa, pela 17ª rodada. O Tricolor também terá um compromisso importante na Libertadores. Sim, ele foi eliminado na fase de grupos, algo que não acontecia há 33 anos, mas recebe o Binacional no dia 20 de outubro para pescar uma vaga na Copa Sul-Americana. O time não pode perder. Por conta disso, dessa possível participação, dois jogos do Brasileiro foram adiados.

A partida contra o Ceará, que aconteceria no dia 14, fora de casa, foi desmarcada para viabilizar a participação do São Paulo na Sul-Americana, assim como o compromisso contra o Botafogo, que aconteceria em 25 de outubro. Os dois jogos ainda não têm data para acontecer.

Por fim, talvez os desafios mais importantes do mês: os dois confrontos contra o Fortaleza, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. As partidas foram remarcadas para 14 e 25 de outubro, ou seja, até o final deste mês será possível o São Paulo ou somar mais uma eliminação – diante de um de seus maiores ídolos, Rogério Ceni – ou dar a resposta que a torcida tanto pede, com a classificação para a próxima fase.