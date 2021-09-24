Outros dois jogadores encerram seus vínculos com o Figueirense

Mais dois jogadores encerraram seus respectivos vínculos com o Figueirense na última quinta-feira (23), sendo peças as quais o clube não conta pensando no planejamento para a temporada 2022: o meio-campista João Paulo e o atacante Roberto.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSTanto o meio-campista como o avante tiveram no Juventude sua última passagem onde, no clube de Santa Catarina, não conseguiram fazer com que a equipe conseguisse vaga na sequência da Série C. Ambos já tiveram seu destino definido: o Londrina.