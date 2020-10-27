Outro nome estrangeiro pode ser contratado pelo Grêmio

Crédito: Divulgação/Sampdoria

Após a contratação do centroavante argentino Diego Churín junto ao Cerro Porteño, outro nome estrangeiro pode acabar se tornando, muito em breve, reforço do Grêmio: o meia uruguaio Gaston Ramírez.

O atleta de 29 anos de idade está ligado atualmente a Sampdoria, da Itália, mas teria o interesse de deixar o futebol europeu e atuar no Imortal segundo informação do portal 'ge'. Algo que significaria a sua volta ao continente sul-americano depois de dez anos já que, em 2010, foi negociado pelo Peñarol com o também italiano Bologna.

As tratativas com Ramírez foram admitidas pelo vice-presidente de futebol (Paulo Luz) ao portal citado, mas com a cautela habitual adotada pela gestão gremista quando o assunto é a chegada de reforços independente do estágio em que estejam as conversas:

- Nós estamos trabalhando com afinco. Ficamos com pessoas em Porto Alegre trabalhando nesse assunto. Mas seria imprudente da minha parte fazer qualquer promessa com tempo e com prazo, porque são negociações difíceis. Estamos tratando com o exterior, então, não posso precisar nada.