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futebol

Outro nome estrangeiro pode ser contratado pelo Grêmio

Meia uruguaio Gastón Ramírez, atualmente na Sampdoria, já estaria em conversas bastante avançadas para a conclusão do negócio...
LanceNet

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Publicado em 

27 out 2020 às 11:45

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 11:45

Crédito: Divulgação/Sampdoria
Após a contratação do centroavante argentino Diego Churín junto ao Cerro Porteño, outro nome estrangeiro pode acabar se tornando, muito em breve, reforço do Grêmio: o meia uruguaio Gaston Ramírez.
O atleta de 29 anos de idade está ligado atualmente a Sampdoria, da Itália, mas teria o interesse de deixar o futebol europeu e atuar no Imortal segundo informação do portal 'ge'. Algo que significaria a sua volta ao continente sul-americano depois de dez anos já que, em 2010, foi negociado pelo Peñarol com o também italiano Bologna.
As tratativas com Ramírez foram admitidas pelo vice-presidente de futebol (Paulo Luz) ao portal citado, mas com a cautela habitual adotada pela gestão gremista quando o assunto é a chegada de reforços independente do estágio em que estejam as conversas:
- Nós estamos trabalhando com afinco. Ficamos com pessoas em Porto Alegre trabalhando nesse assunto. Mas seria imprudente da minha parte fazer qualquer promessa com tempo e com prazo, porque são negociações difíceis. Estamos tratando com o exterior, então, não posso precisar nada.
Os grandes empecilhos para concretizar a chegada de Gastón seriam os fatos de que o uruguaio é nome utilizado pelo treinador da Samp, Claudio Ranieri, além da necessidade de fazer um investimento financeiro suficiente para convencer o atual clube de Ramírez a liberar o jogador do contrato com término apenas em junho de 2021.

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