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Ótima repercussão e identidade podem levar LG a estender vínculo de patrocínio com o São Paulo

Marca esteve presente no espaço máster do uniforme na final do Paulistão contra o Palmeiras. Vários fatores pesam para a continuidade da parceria, mas nada está acertado...
LanceNet

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Publicado em 

24 mai 2021 às 16:06

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 16:06

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo teve o patrocínio pontual da LG no espaço máster e nas costas da camisa durante a final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, vencida pelo Tricolor por 2 a 0. A ação gerou muita nostalgia e expectativa da torcida são-paulina para uma nova parceria, que marcou época no clube.
É campeão! Lembre como foi a trajetória do São Paulo jogo a jogo no Paulistão 2021
Segundo o site 'MKT Esportivo', as partes devem se reunir neste semana para uma possível ampliação do acordo, pelo menos até o final da temporada. O LANCE! apurou que as conversas estão embrionárias e nada está acertado por enquanto. Vários são os pontos para a LG poder continuar no clube do Morumbi. A parceria começou no Campeonato Brasileiro de 2001, a penúltima edição em formato de mata-mata. Mesmo que o clube tenha sido eliminado nas quartas de final, a temporada teve algo de especial por marcar a estreia de dois jovens pelo São Paulo: Luis Fabiano e Kaká.
No ano seguinte, veio o primeiro título do Tricolor com o logo da LG em sua camisa, o Superpaulistão. Em 2003, o time voltou à Libertadores após 10 anos e montou a base do elenco que conquistaria o mundo apenas dois anos depois. Durante a parceria, o Tricolor ganhou grandes títulos. Foi campeão do Paulistão e da Libertadores em 2005, sendo campeão do Mundo naquele mesmo ano. Apenas um ano depois, enfileirou três conquistas seguidas do Campeonato Brasileiro, em 2006, 2007 e 2008.
O engajamento nas redes sociais também foi destaque. No último domingo, principalmente após a final, a marca de eletrônicos interagiu bastante com os torcedores são-paulinos. Resta saber se essa parceria de sucesso vai continuar pelas próximas semanas.

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