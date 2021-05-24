Ótima repercussão e identidade podem levar LG a estender vínculo de patrocínio com o São Paulo

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo teve o patrocínio pontual da LG no espaço máster e nas costas da camisa durante a final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, vencida pelo Tricolor por 2 a 0. A ação gerou muita nostalgia e expectativa da torcida são-paulina para uma nova parceria, que marcou época no clube.

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Segundo o site 'MKT Esportivo', as partes devem se reunir neste semana para uma possível ampliação do acordo, pelo menos até o final da temporada. O LANCE! apurou que as conversas estão embrionárias e nada está acertado por enquanto. Vários são os pontos para a LG poder continuar no clube do Morumbi. A parceria começou no Campeonato Brasileiro de 2001, a penúltima edição em formato de mata-mata. Mesmo que o clube tenha sido eliminado nas quartas de final, a temporada teve algo de especial por marcar a estreia de dois jovens pelo São Paulo: Luis Fabiano e Kaká.

No ano seguinte, veio o primeiro título do Tricolor com o logo da LG em sua camisa, o Superpaulistão. Em 2003, o time voltou à Libertadores após 10 anos e montou a base do elenco que conquistaria o mundo apenas dois anos depois. Durante a parceria, o Tricolor ganhou grandes títulos. Foi campeão do Paulistão e da Libertadores em 2005, sendo campeão do Mundo naquele mesmo ano. Apenas um ano depois, enfileirou três conquistas seguidas do Campeonato Brasileiro, em 2006, 2007 e 2008.