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Ótima fase de Ibson Melo é fruto de adaptação completa ao futebol tailandês

Com 13 gols em 22 jogos, atacante brasileiro do Khon Kaen United é artilheiro da Thai League...
LanceNet

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Publicado em 

02 mar 2022 às 16:03

Publicado em 02 de Março de 2022 às 16:03

Revelado pelo Santa Cruz em 2008, o pernambucano Ibson Melo vive a sua melhor fase na carreira. Há quatro anos no futebol tailandês, o atacante é o artilheiro da Thai League e quer encerrar a temporada neste posto. Até agora são 13 gols em 22 jogos, frutos de uma adaptação completa com o futebol local.- Estou bastante satisfeito com esse momento que estou passando. Desde que cheguei à Tailândia venho apresentando números muito bons, mas encerrar essa temporada como artilheiro máximo da liga será muito especial pra mim - declarou Ibson.O brasileiro está safisfeito no país, uma vez que está ambientado esportiva e socialmente. Além disso, é respeitado e admirado, o que faz pensar que ir para o futebol da Ásia foi uma escolha acertada.
- Foi uma decisão acertada. A adaptação foi completa, tanto esportiva como socialmente. Além do meu futebol ter se encaixado com o estilo tailandês, gosto de viver aqui. Sou respeitado, admirado e orgulhoso do que venho realizando no país - disse o atacante.
Antes de chegar à Tailândia, Ibson passou pelo Chipre e por Portugal sem apresentar números expressivos.
Crédito: BrasileiroviveboafasenaTailândia-Divulgação

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