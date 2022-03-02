Ótima fase de Ibson Melo é fruto de adaptação completa ao futebol tailandês

Revelado pelo Santa Cruz em 2008, o pernambucano Ibson Melo vive a sua melhor fase na carreira. Há quatro anos no futebol tailandês, o atacante é o artilheiro da Thai League e quer encerrar a temporada neste posto. Até agora são 13 gols em 22 jogos, frutos de uma adaptação completa com o futebol local.- Estou bastante satisfeito com esse momento que estou passando. Desde que cheguei à Tailândia venho apresentando números muito bons, mas encerrar essa temporada como artilheiro máximo da liga será muito especial pra mim - declarou Ibson.O brasileiro está safisfeito no país, uma vez que está ambientado esportiva e socialmente. Além disso, é respeitado e admirado, o que faz pensar que ir para o futebol da Ásia foi uma escolha acertada.