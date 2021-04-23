Otero projeta 'decisão' contra o Peñarol e alerta para pontos perdidos pelo Corinthians: 'Vão fazer falta'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na última quinta-feira, enquanto o Corinthians empatava em 0 a 0 com o River Plate-PAR, em Assunção, o Peñarol-URU goleava o Sport Huancayo-PER, por 5 a 1, em Montevidéu. Ambos os resultados foram pelo Grupo E da Copa Sul-Americana e acabaram complicando a vida alvinegra na competição. Mas não foi só a Fiel torcida que se preocupou, os jogadores também lamentaram e agora terão de encarar uma "decisão" precoce contra o clube uruguaio.TABELA> Veja classificação e simulador do Copa Sul-Americana-2021 clicando aqui

GALERIA> Cazares já foi! Veja quem deixou o Corinthians para a temporada 2021

- Perdemos dois pontos, que vão nos fazer muita falta - disse Otero em entrevista coletiva após a partida da última quinta-feira.

O venezuelano sabe que o desperdício de pontos pode ser crucial em um torneio em que apenas o primeiro de cada grupo se classifica pra a próxima fase, além disso, o tropeço foi diante de um adversário que dificilmente vai tomar pontos dos outros componentes da chave. A decepção é nítida, visto que o Timão entrou em campo para vencer um rival pior tecnicamente.

- Nós não menosprezamos rivais. Entramos para ganhar, independentemente do rival, foi um resultado amargo, porque esperávamos ganhar a partida. Encontramos uma equipe atrás, conseguimos estar por muito tempo com a bola nos pés, mas não conseguimos acertar o passe final - comentou o meia.Com isso, a partida da próxima quinta-feira, contra o Peñarol-URU, na Neo Química Arena, acabou virando uma decisão para o Corinthians logo na segunda rodada da fase de grupos. Mais um tropeço contra o principal concorrente da chave, que já venceu e fez saldo de gols, pode complicar ainda mais a situação alvinegra. Por isso, Otero vê o fator casa como essencial.

- A gente viu o resultado do time rival, do Peñarol, agora a gente vai estudar o jogo, treinar, focar nesse jogo, para a gente conseguir a vitória de qualquer forma. A gente vai estar na nossa casa e na nossa casa a gente tem que vencer e vamos fazer de tudo - concluiu o camisa 11 corintiano.