Otávio, do Porto, é um dos alvos do Milan para próxima temporada

O Milan, da Itália, tem interesse na contratação do meio-campista brasileiro Otávio, do Porto, segundo informa o jornal italiano Corriere Dello Sport. No entanto, ele é a opção caso os italianos não consigam renovar com o turco Hakan Çalhanoglu ou conseguir novo empréstimo do espanhol Brahim Díaz, que pertence ao Real Madrid.+ Confira a tabela do Campeonato PortuguêsO jogador de 25 anos está em fim de contrato com o Porto e, segundo a reportagem do jornal, já teria recebido uma proposta do Milan. Além do brasileiro que nasceu em João Pessoa, na Paraíba, o Milan tem outros nomes definidos. Tratam-se do ponta francês Florian Thauvin e do lateral-esquerdo Matías Viña, do Palmeiras. Junior Firpo, do Barcelona, é a alternativa a Viña, como informa o Corriere Dello Sport.