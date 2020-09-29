Otamendi é apresentado como novo reforço do Benfica

Crédito: Otamendi é o novo reforço do Benfica - Divulgação

Nesta terça-feira, o zagueiro Otamendi foi apresentado como novo reforço do Benfica. O defensor agradeceu a oportunidade e exaltou a tradição do time português.

- Quero agradecer ao presidente [Luís Filipe Vieira] e a Rui Costa por esta oportunidade. Espero trazer a minha experiência para que a equipe continue a crescer. Em cada equipe em que joguei, honrei a camisa como a única, com profissionalismo, tentando crescer em nível de futebol e pessoal. Agora visto a camisa do Benfica e vou defendê-la até a morte! - disse Otamendi.

O contrato de Otamendi vai até junho de 2023 com o novo clube. O vínculo também possui uma cláusula de rescisão no valor de 30 milhões de euros (R$ 198,3 milhões). O zagueiro, que já defendeu o rival Porto entre 2010 e 2014, mostrou não ter receio sobre sua recepção no Benfica.