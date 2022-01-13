Osvaldo revela desejo de voltar a jogar pelo São Paulo e diz que mandou mensagem a Ceni

O atacante Osvaldo, que está livre no mercado após deixar o Fortaleza, afirmou que ainda sonha voltar em vestir a camisa do São Paulo um dia. O jogador vestiu a camisa tricolor entre 2012 a 2014 e, durante o período, chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira.- Eu mesmo abriria mão de uma parte até financeira para poder voltar, mas isso não cabe a mim. O São Paulo foi onde eu vivi grandes momentos na minha carreira, clube gigantesco. Eu tinha sempre o sonho de jogar numa grande equipe e o São Paulo veio num momento especial na minha carreira - disse o jogador, em entrevista à ESPN.
No período em que viveu o auge de sua carreira, Osvaldo disputou 161 partidas pelo clube e marcou 20 gols. Hoje, aos 34 anos, o atacante mantém contato com o técnico Rogério Ceni, de quem foi companheiro de clube e, anos mais tarde, também foi treinado pelo próprio, no Fortaleza.- O São Paulo foi um clube muito importante na minha carreira, eu tenho esse desejo, um sonho também, quem sabe, de poder voltar a jogar no São Paulo. Eu tenho acompanhado, o São Paulo tem feito algumas contratações. Há uns 3,4 dias, eu mandei mensagem para o Rogério, quem sabe ele dando o 'ok', eu possa voltar a atuar no Soberano - completou.