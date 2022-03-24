Osvaldo manda mensagem ao torcedor do CSA após queda na Copa do Nordeste

Na última terça-feira, o CSA encarou o Sport pela Copa do Nordeste e acabou eliminado. Mesmo superior no tempo normal, o Azulão não foi efetivo e se despediu do torneio na disputa de pênaltis.

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Um dos principais jogadores do time, o atacante Osvaldo analisou o desempenho do coletivo e lamentou a queda na Copa NE.

‘Ser eliminado de uma competição que era muito importante pra nós não está sendo fácil, mas estamos no caminho certo. Todos estão de parabéns pela a luta, demos o nosso máximo e merecíamos um resultado melhor, porém, no futebol, nem sempre o melhor consegue a vitória. Vamos que vamos, que estamos trilhando um ótimo caminho’ postou Osvaldo na rede social.

Vale citar, que Osvaldo saiu do banco de reservas e foi o único jogador do Azulão que acertou a cobrança de pênalti.