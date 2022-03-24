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Osvaldo manda mensagem ao torcedor do CSA após queda na Copa do Nordeste

Através da rede social, o atleta lamentou a eliminação do Azulão no torneio regional...
LanceNet

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Publicado em 

24 mar 2022 às 10:07

Publicado em 24 de Março de 2022 às 10:07

Na última terça-feira, o CSA encarou o Sport pela Copa do Nordeste e acabou eliminado. Mesmo superior no tempo normal, o Azulão não foi efetivo e se despediu do torneio na disputa de pênaltis.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Um dos principais jogadores do time, o atacante Osvaldo analisou o desempenho do coletivo e lamentou a queda na Copa NE.
‘Ser eliminado de uma competição que era muito importante pra nós não está sendo fácil, mas estamos no caminho certo. Todos estão de parabéns pela a luta, demos o nosso máximo e merecíamos um resultado melhor, porém, no futebol, nem sempre o melhor consegue a vitória. Vamos que vamos, que estamos trilhando um ótimo caminho’ postou Osvaldo na rede social.
Vale citar, que Osvaldo saiu do banco de reservas e foi o único jogador do Azulão que acertou a cobrança de pênalti.
Crédito: Foto:TwitterSport

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