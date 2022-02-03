Osvaldo é anunciado como reforço do CSA

Através dos seus canais oficiais, o CSA anunciou um importante reforço nesta quinta-feira (3) com a chegada do experiente atacante Osvaldo. Ex-Ceará, Fluminense e São Paulo, o atleta de 34 anos teve como última equipe o Fortaleza, onde estava desde 2019. O jogador, que teve passagens por grandes clubes do futebol brasileiro, é o mais novo reforço do CSA. O último clube do atleta foi o Fortaleza. Desejamos sucesso com a camisa azul e branca. Seja bem-vindo ao Maior de Alagoas - publicou o Marujo.
Apesar da larga experiência profissional onde já atuou até mesmo na Arábia Saudita, mais precisamente pelo Al-Ahli, Osvaldo jamais havia vestido a camisa de um clube alagoano.
Agora, fica a expectativa para saber se o clube do Mutange terá tempo hábil de ver o nome do atacante figurar no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e ser alternativa válida para o técnico Mozart Santos para o clássico diante do CRB, no próximo sábado (5).