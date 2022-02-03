futebol

Osvaldo é anunciado como reforço do CSA

Atacante que teve como última equipe o Fortaleza jogará pela primeira vez no futebol alagoano...

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 15:29

LanceNet

Através dos seus canais oficiais, o CSA anunciou um importante reforço nesta quinta-feira (3) com a chegada do experiente atacante Osvaldo. Ex-Ceará, Fluminense e São Paulo, o atleta de 34 anos teve como última equipe o Fortaleza, onde estava desde 2019.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS- O jogador, que teve passagens por grandes clubes do futebol brasileiro, é o mais novo reforço do CSA. O último clube do atleta foi o Fortaleza. Desejamos sucesso com a camisa azul e branca. Seja bem-vindo ao Maior de Alagoas - publicou o Marujo.
Apesar da larga experiência profissional onde já atuou até mesmo na Arábia Saudita, mais precisamente pelo Al-Ahli, Osvaldo jamais havia vestido a camisa de um clube alagoano.
Agora, fica a expectativa para saber se o clube do Mutange terá tempo hábil de ver o nome do atacante figurar no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e ser alternativa válida para o técnico Mozart Santos para o clássico diante do CRB, no próximo sábado (5).
Crédito: Divulgação/CSA

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Família Bolsonaro não deve se meter mais nas eleições do Rio, porque só apresentam ladrão', diz deputado ex-bolsonarista Otoni de Paula
Xícara de café.
Café, demência e sono: o que dizem os últimos estudos
Serginho, Alice e Camila Castro
Serginho e Camila de Castro celebram os 15 anos de Alice com festão em Vitória

