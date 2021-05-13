Osvaldo, do Fortaleza, comemora assistências e vitória em estreia de Vojvoda: 'Quer um time intenso'

Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza

Autor de duas assistências na vitória do Fortaleza sobre o Crato por 6 a 1, pelo Campeonato Cearense, na última quarta-feira, o atacante Osvaldo falou sobre o que o torcedor pode esperar do Tricolor sob comando do técnico Vojvoda. Escalado pelo argentino para atuar pelo lado direito, Osvaldo revelou que se sentiu bem atuando por este setor do campo e acredita que a palavra "intensidade" será citada com constância nesse novo time do Leão do Pici.

> City vai sair da fila? Veja clubes de tradição sem título da Champions League- É sempre bom poder contribuir diretamente no placar seja com gols ou assistências, então fiquei feliz por isso e principalmente pelo resultado positivo. É um trabalho que está apenas se iniciando, mas já podemos perceber que o Vojvoda quer um time intenso, com uma pegada forte, movimentando bastante e mantendo a posse de bola, filosofia que tende a facilitar as coisas para nós que ficamos mais com a incumbência de criar as jogadas.

- Me senti bem atuando pelo lado direito e espero continuar somando com esse novo trabalho, que também significa um recomeço e uma nova oportunidade de mostrar serviço para todos nós - finalizou o jogador.

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