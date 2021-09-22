Osvaldo demonstra insatisfação com a falta de oportunidades no Fortaleza

‘Não tem sido fácil para mim ter que lidar com essa situação de ficar de fora da equipe tantos jogos, é algo que eu nunca passei com a camisa do Fortaleza. Respeito as decisões do treinador, meus companheiros, mas me incomoda porque eu quero e sei que tenho totais condições de ajudar a equipe. Eu poderia estar tranquilo com essa situação, mas isso nunca fez parte do meu perfil. Se eu não estiver jogando e ajudando a equipe eu nunca vou estar satisfeito. Eu acredito no trabalho. Vou seguir fazendo o que estiver ao meu alcance para retomar o meu espaço’, declarou ao ge.