Osvaldo demonstra insatisfação com a falta de oportunidades no Fortaleza

Na parte alta da classificação do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza terá um problema interno para resolver nos próximos dias. Trata-se do atacante Osvaldo, que não esconde a sua chateação com a reserva.
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Antes essencial no esquema de jogo, o atleta tornou-se uma mera opção de elenco e não tem recebido as oportunidades esperadas com Pablo Vojvoda.
No total da temporada, mesmo com o calendário agitado do Tricolor, Osvaldo disputou apenas 24 partidas, sendo apenas seis como titular, número que incomoda.
‘Não tem sido fácil para mim ter que lidar com essa situação de ficar de fora da equipe tantos jogos, é algo que eu nunca passei com a camisa do Fortaleza. Respeito as decisões do treinador, meus companheiros, mas me incomoda porque eu quero e sei que tenho totais condições de ajudar a equipe. Eu poderia estar tranquilo com essa situação, mas isso nunca fez parte do meu perfil. Se eu não estiver jogando e ajudando a equipe eu nunca vou estar satisfeito. Eu acredito no trabalho. Vou seguir fazendo o que estiver ao meu alcance para retomar o meu espaço’, declarou ao ge.
Resposta
Até o fechamento da matéria, o Fortaleza, nem o técnico Pablo Vojvoda se manifestaram a respeito.