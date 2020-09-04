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futebol

Osvaldo confia em reação do Fortaleza contra o Flamengo

Atacante sabe da dificuldade de encarar o Fla no Maracanã, mas demonstra confiança no triunfo...

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 18:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 set 2020 às 18:05
Crédito: Pedro Chaves
Após ser derrotado no clássico diante do Ceará, o Fortaleza volta a campo neste fim de semana e o compromisso é difícil, já que o rival é o Flamengo, no Maracanã.Apesar da dificuldade do confronto, dentro do elenco de Rogério Ceni a confiança é alta. O atacante Osvaldo acredita que o Leão tem condições de encarar o Rubro-Negro.
‘É um jogo complicado, difícil, sabemos que o Flamengo dificilmente vai ser batido em casa, mas confiamos muito no que está sendo feito, no nosso trabalho. Infelizmente, acabamos perdendo o clássico por detalhe, mas se a gente focar bem e colocar nosso jogo em prática, temos chances de conseguir um bom resultado’, afirmou na coletiva.
Após 7 rodadas disputadas, o Fortaleza é o 10º colocado, com 8 pontos. Nos últimos cinco jogos, a venceu dois jogos, empatou duas vezes e foi superado uma vez.

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