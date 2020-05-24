Osvaldo brinca com Rogério Ceni através da rede social

Por conta da impossibilidade de trabalhar nas instalações do clube, o elenco do Fortaleza faz treinos remotos e mantém o diálogo com o técnico Rogério Ceni, que gosta de saber tudo sobre o grupo de atletas.E MAIS:Barcelona estuda contratação de jovem promessa do Hertha BerlinMilan busca contratação de jovem zagueiro da base do SportingAdebayor recebe suspensão da Conmebol por expulsão na LibertadoresDiante da ‘presença’ do treinador, o atacante Osvaldo aproveitou uma vídeo chamada para brincar com Ceni e questionou os seguidores do seu Instagram se o comandante estava com saudade.