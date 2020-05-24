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futebol

Osvaldo brinca com Rogério Ceni através da rede social

Em videochamada, o atacante printou a tela com o treinador e questionou se ele estava com saudade do time...
LanceNet

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Publicado em 

24 mai 2020 às 16:44

Publicado em 24 de Maio de 2020 às 16:44

Crédito: Instagram/Osvaldo
Por conta da impossibilidade de trabalhar nas instalações do clube, o elenco do Fortaleza faz treinos remotos e mantém o diálogo com o técnico Rogério Ceni, que gosta de saber tudo sobre o grupo de atletas.E MAIS:Barcelona estuda contratação de jovem promessa do Hertha BerlinMilan busca contratação de jovem zagueiro da base do SportingAdebayor recebe suspensão da Conmebol por expulsão na LibertadoresDiante da ‘presença’ do treinador, o atacante Osvaldo aproveitou uma vídeo chamada para brincar com Ceni e questionou os seguidores do seu Instagram se o comandante estava com saudade.
A brincadeira caiu no gosto da torcida do Leão que interagiu com Osvaldo. No fim, a enquete deu vitória ao ‘sim’ com 97%. E MAIS:

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