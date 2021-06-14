Osmar Loss exalta a entrega dos jogadores do Inter

Crédito: Ricardo Duarte / Internacional

A semana do Inter começa menos turbulenta. Em Salvador, o Colorado venceu o Bahia por 1 a 0 e amenizou um pouco da pressão dos últimos dias, que resultou na demissão do técnico Miguel Ángel Ramírez.

Enquanto não encontra um substituto, Osmar Loss é o comandante interino e ele não perdeu a oportunidade de exaltar o feito dos atletas.

'Como qualquer eliminação, o vestiário estava triste, sofrido. Os jogadores acreditavam que a gente pudesse chegar à próxima fase. (Neste domingo) O vestiário é de jogadores que se doaram e se sacrificaram. Que estão de parabéns pela disciplina tática, pela dedicação. Por isso, a gente viu um vestiário alegre e consciente que temos que dar passo importante em busca da evolução. Mas um vestiário satisfeito', afirmou.

'Eu acho que a dedicação dos jogadores, o compromisso com a organização, as trocas que a gente conseguiu para energizar os setores do campo que estavam começando a ser tornar frágeis. Fica evidente. Mesmo com um homem a menos, as boas oportunidades foram nossas. Tivemos três chances. Mesmo sabendo se defender, o time não deixou de contra-atacar com bastante eficiência'