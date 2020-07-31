Osimhen, contratação mais cara do Napoli, é anunciado nas redes sociais

O Napoli oficializou em suas redes sociais a contratação mais cara de sua história, o atacante Victor Osimhen, ex-jogador do Lille. O clube italiano pagou 50 milhões de euros (R$ 305 milhões), além de variáveis ao time francês, e firmou um contrato de 4,5 milhões de euros (R$ 27 milhões) líquidos por temporada para o jogador. A negociação se tornou mais longa do que era esperado por conta da troca de empresário do atleta, mas Gattuso foi um dos responsáveis pela aposta no nigeriano de 22 anos. O atleta marcou 18 gols em 38 jogos na temporada e pode substituir Milik, alvo de interesse da Juventus para a próxima temporada.