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Osimhen, contratação mais cara do Napoli, é anunciado nas redes sociais

Atacante fez última temporada pelo Lille, da França, foi o grande destaque da equipe que terminou em 4º lugar e terá sua primeira oportunidade no futebol italiano...

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 13:18

LanceNet

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Publicado em 

31 jul 2020 às 13:18
Crédito: Victor Osimhen marcou 18 gols em 38 partidas pelo Lille na temporada (AFP
O Napoli oficializou em suas redes sociais a contratação mais cara de sua história, o atacante Victor Osimhen, ex-jogador do Lille. O clube italiano pagou 50 milhões de euros (R$ 305 milhões), além de variáveis ao time francês, e firmou um contrato de 4,5 milhões de euros (R$ 27 milhões) líquidos por temporada para o jogador. A negociação se tornou mais longa do que era esperado por conta da troca de empresário do atleta, mas Gattuso foi um dos responsáveis pela aposta no nigeriano de 22 anos. O atleta marcou 18 gols em 38 jogos na temporada e pode substituir Milik, alvo de interesse da Juventus para a próxima temporada.
Com passagem marcante pelo emblema francês, o Lille se despediu dizendo que “poucos jogadores entraram no coração dos torcedores tão rapidamente” como Osimhen. O atacante já tem experiência em Liga dos Campeões, além de passagens pelo futebol alemão e belga. Será sua primeira oportunidade na Itália e o nigeriano já chega com pressão.

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