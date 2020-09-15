Oscar revela que Willian e David Luiz o convidaram para o Arsenal

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Desde 2017 na China, Oscar revelou que poderia ter deixado o Shanghai SIPG nesta janela de transferências. À Fox Sports, o meio-campista contou que Willian e David Luiz o convidaram para jogar no Arsenal.

- Eles me ligaram. Fizeram isso porque temos um bom relacionamento, às vezes conversamos. Me disseram para ir para o Arsenal, mas para mim é um pouco mais difícil. Tenho contrato com Shanghai, é difícil sair - disse.Oscar, porém, não escondeu seu desejo de retornar à Europa no futuro. Com 29 anos, o brasileiro tem passagem pelo Chelsea.