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futebol

Oscar revela que Willian e David Luiz o convidaram para o Arsenal

Meio-campista brasileiro disse ter vontade de retornar
ao futebol europeu, mas não no momento...

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 08:33

LanceNet

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Publicado em 

15 set 2020 às 08:33
Crédito: Divulgação
Desde 2017 na China, Oscar revelou que poderia ter deixado o Shanghai SIPG nesta janela de transferências. À Fox Sports, o meio-campista contou que Willian e David Luiz o convidaram para jogar no Arsenal.
- Eles me ligaram. Fizeram isso porque temos um bom relacionamento, às vezes conversamos. Me disseram para ir para o Arsenal, mas para mim é um pouco mais difícil. Tenho contrato com Shanghai, é difícil sair - disse.Oscar, porém, não escondeu seu desejo de retornar à Europa no futuro. Com 29 anos, o brasileiro tem passagem pelo Chelsea.
- Eu realmente quero voltar para a Europa, mas não agora. Estou bem na China, ainda tenho um contrato aqui (até 2024) e espero cumpri-lo. O primeiro clube que escolheria se pudesse retornar à Europa seria o Chelsea. Com eles construí uma história muito bonita.

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