Oscar é grande destaque na China no retorno pós pandemia

Crédito: Divulgação / AFC

Após a parada do futebol mundial pela pandemia do novo coronavírus, a China retomou as competições no final do mês de julho. Desde então, Oscar vem sendo um dos grandes expoentes do Shanghai SIPG.

Capitão do Shanghai SIPG e líder de participações em gols na Superliga Chinesa, o brasileiro soma oito jogos pela competição - cinco nos últimos 6 duelos - e seis assistências. Em três anos e meio de clube, são 128 jogos e 43 gols.