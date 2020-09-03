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futebol

Oscar é grande destaque na China no retorno pós pandemia

Desde a volta do futebol chinês, meio-campista tem números que o colocam entre os principais jogadores do Shanghai SIPG...

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 15:52

LanceNet

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Publicado em 

03 set 2020 às 15:52
Crédito: Divulgação / AFC
Após a parada do futebol mundial pela pandemia do novo coronavírus, a China retomou as competições no final do mês de julho. Desde então, Oscar vem sendo um dos grandes expoentes do Shanghai SIPG.
Capitão do Shanghai SIPG e líder de participações em gols na Superliga Chinesa, o brasileiro soma oito jogos pela competição - cinco nos últimos 6 duelos - e seis assistências. Em três anos e meio de clube, são 128 jogos e 43 gols.
O Shanghai já é o clube onde o meia soma o maior número de gols na carreira, precedido apenas por sua passagem pelo Chelsea-ING, onde fez 203 jogos e 38 gols.

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