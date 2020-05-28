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Osasuna registra cinco lesões musculares em apenas dois dias

Clube espanhol anunciou lesões de jogadores após mais de dois meses de inatividade por conta da pandemia de coronavírus que paralisou o futebol na Europa...
LanceNet

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Publicado em 

27 mai 2020 às 22:31

Publicado em 27 de Maio de 2020 às 22:31

Crédito: OSCAR DEL POZO / AFP
Com a pandemia de coronavírus, clubes da Europa ficaram sem atividades por mais de dois meses quando o futebol já entrava em sua reta final na atual temporada. E este tempo inativo pode trazer enormes prejuízos aos clubes no retorno.
O Osasuna, da Espanha, registrou cinco lesões musculares em jogadores do elenco em apenas 48 horas. O clube informou que Moncayola, Rubén García e Marc Cardona se lesionaram na terça e nesta quarta foi a vez de Kike Barja e Rober Ibáñez.
Os clubes espanhóis estão fazendo trabalhos já em grupo esperando o aval das autoridades para o reinício do Campeonato Espanhol. O Barcelona lidera a competição com 58 pontos.E MAIS:RB Leipzig diz que só vende Timo Werner por R$ 320 milhõesClubes ingleses estão autorizados a retomarem treinamentos em grupoPremier League anuncia que quatro pessoas testaram positivo para a COVID-19 na terceira fase de testesNeymar se recusa a abaixar o salário e pressiona Paris Saint-Germain E MAIS:

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