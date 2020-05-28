Osasuna registra cinco lesões musculares em apenas dois dias

Crédito: OSCAR DEL POZO / AFP

Com a pandemia de coronavírus, clubes da Europa ficaram sem atividades por mais de dois meses quando o futebol já entrava em sua reta final na atual temporada. E este tempo inativo pode trazer enormes prejuízos aos clubes no retorno.

O Osasuna, da Espanha, registrou cinco lesões musculares em jogadores do elenco em apenas 48 horas. O clube informou que Moncayola, Rubén García e Marc Cardona se lesionaram na terça e nesta quarta foi a vez de Kike Barja e Rober Ibáñez.