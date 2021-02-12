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futebol

Osasco Audax anuncia parceria e revela fornecedor esportivo para nova temporada

A equipe disputa a Série A2 do Paulistão e vestirá material da Alluri Sports
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Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 12:58

LanceNet

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Publicado em 

12 fev 2021 às 12:58
Crédito: Osasco Audax anuncia novo fornecedor de material esportivo - Divulgação
O Grêmio Osasco Audax estreia na segunda divisão estadual diante do tradicional time do Juventus, da Mooca. Para época de 2021, a equipe também se reforça com novidades fora dos gramados.
O clube anunciou nessa semana a parceria com a Alluri Sports, que será o novo fornecedor de material esportivo do time. Ou seja, irá produzir camisas de jogo, treino, viagem e outras novidades. A gerente de marketing do Osasco Audax, Ingrid Mantovani, celebrou o anúncio.- Para nós, é um prazer ter a Alluri novamente conosco. É uma marca que confiamos, já trabalhamos juntos e estamos muito satisfeitos com essa nova parceria - disse
A marca também tem acordo com outras equipes do futebol paulista para a temporada, como Marília Atlético Clube e Ituano. Bruno Bonini, gerente de marketing da Alluri, falou sobre a importância da parceria.
- Estamos muito felizes com o retorno dessa parceria que trará grandes frutos para ambos os lados. Temos um carinho especial pelo Osasco Audax, é um clube que abriu muitas portas para a Alluri dentro do futebol - finalizou

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