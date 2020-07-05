'Os lances revistos são sempre a favor do mesmo', dispara Muniain

Mais uma polêmica no Campeonato Espanhol. A vitória do Real Madrid sobre o Athletic Bilbao gerou reclamação dos jogadores. Os merengues garantiram o triunfo com um pênalti, mas os adversários reclamam de uma grande penalidade não marcada em Raúl García. - Ainda não vi o pênalti, mas tive a impressão que não foi. Ainda assim, o que estamos vendo é que os lances revistos são sempre a favor do mesmo. Na nossa área chamaram o VAR, na área deles não foi preciso ver. Tirem as próprias conclusões.