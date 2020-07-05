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futebol

'Os lances revistos são sempre a favor do mesmo', dispara Muniain

Jogador do Athletic Bilbao reclamou do VAR na partida diante do Real Madrid...

Publicado em 05 de Julho de 2020 às 19:06

LanceNet

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Publicado em 

05 jul 2020 às 19:06
Crédito: Ander GILLENEA / AFP
Mais uma polêmica no Campeonato Espanhol. A vitória do Real Madrid sobre o Athletic Bilbao gerou reclamação dos jogadores. Os merengues garantiram o triunfo com um pênalti, mas os adversários reclamam de uma grande penalidade não marcada em Raúl García. - Ainda não vi o pênalti, mas tive a impressão que não foi. Ainda assim, o que estamos vendo é que os lances revistos são sempre a favor do mesmo. Na nossa área chamaram o VAR, na área deles não foi preciso ver. Tirem as próprias conclusões.
O Real Madrid é o líder do Campeonato Espanhol com 77 pontos, sete a mais do que o Barcelona, que ainda joga na rodada.

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