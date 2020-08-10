Os dois infectados do Atlético de Madrid por Covid-19 são jogadores

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Os dois membros da delegação do Atlético de Madrid que tiveram resultado positivo para Covid-19 no último domingo são jogadores da primeira equipe, segundo o jornal “As”. No entanto, os nomes dos atletas não foram revelados e o clube aguarda a realização de novos testes nesta segunda-feira para saber se há outros contagiados pelo novo coronavírus no plantel.

A viagem para Lisboa, onde será disputada a fase final da Liga dos Campeões, foi adiada assim como a última sessão de treinos na Espanha que seria realizada na manhã desta segunda-feira. Simeone tinha programado treinos para terça e quarta-feira em Portugal, mas os planos não estão confirmados.