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Os dois infectados do Atlético de Madrid por Covid-19 são jogadores

Clube não divulga nomes dos atletas, mas teme que outras pessoas possam estar com o novo coronavírus. Treino de segunda foi adiado e plantel passará por testes...
LanceNet

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Publicado em 

10 ago 2020 às 08:30

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 08:30

Crédito: Divulgação/Twitter
Os dois membros da delegação do Atlético de Madrid que tiveram resultado positivo para Covid-19 no último domingo são jogadores da primeira equipe, segundo o jornal “As”. No entanto, os nomes dos atletas não foram revelados e o clube aguarda a realização de novos testes nesta segunda-feira para saber se há outros contagiados pelo novo coronavírus no plantel.
A viagem para Lisboa, onde será disputada a fase final da Liga dos Campeões, foi adiada assim como a última sessão de treinos na Espanha que seria realizada na manhã desta segunda-feira. Simeone tinha programado treinos para terça e quarta-feira em Portugal, mas os planos não estão confirmados.
O Atlético de Madrid está em contato com a Uefa para saber que passos seguir, pois o confronto contra o RB Leipzig está marcado para esta quinta-feira. O clube colchonero já possui 10 jogadores com anticorpos para a Covid-19, mas o temor interno cresce e as dúvidas para o duelo aumentam.

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