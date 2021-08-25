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futebol

Orgulhoso por defender o Náutico, Pedro Jorge mira novas taças no Sub-20

Zagueiro diz como lida com a responsabilidade de alcançar feito que não ocorre no Timbu desde 2013...

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 11:13

LanceNet

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Publicado em 

25 ago 2021 às 11:13
Crédito: Jogador, assim como o clube, também busca o bicampeonato estadual (Divulgação/Náutico
Atual campeão do Pernambucano Sub-20, o time do Náutico é forte candidato a repetir este feito nesta temporada, fato que não acontece desde os anos de 2012/2013. Por esse objetivo, um nome em especial pode ser fundamental para o sucesso do elenco alvirrubro.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSTrata-se do zagueiro Pedro Jorge, atleta nascido em 2002 que é remanescente da equipe campeã na temporada passada e titular em todos os jogos realizados pelo clube na edição da Copa São Paulo de 2019.
Tendo o holandês Virgil van Dijk como uma de suas referências mais fortes e confiante na conquista de novas taças, o jovem zagueiro de 1,95 m fala sobre o orgulho de defender o Timbu em campo:
- Motivo de muita felicidade defender essa camisa gigante, algo que é também muito gratificante por ser um sonho de criança (atuar por este time). Afinal, o Náutico é quem abriu as portas para que eu começasse a minha jornada através do professor Adriano Souza (hoje técnico do Sub-20), ao qual sou muito grato, assim como o professor Levi (atual coordenador da base do Náutico e seu antigo treinador).
Lidando com essa mistura de emoções que está presente no futebol competitivo, o zagueiro frisou o desejo pelo bicampeonato estadual e destacou como encara a chance de ser, mais uma vez, vencedor na categoria Sub-20.
- É prazeroso ser o atual campeão estadual, mas, de certa forma, existe uma pressão que preciso saber lidar. É necessário usar isso ao meu favor. Significa muito (ser o atual campeão), pois mostra o quão qualificado é o nosso grupo - concluiu.

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