Orgulhoso por defender o Náutico, Pedro Jorge mira novas taças no Sub-20

Crédito: Jogador, assim como o clube, também busca o bicampeonato estadual (Divulgação/Náutico

Atual campeão do Pernambucano Sub-20, o time do Náutico é forte candidato a repetir este feito nesta temporada, fato que não acontece desde os anos de 2012/2013. Por esse objetivo, um nome em especial pode ser fundamental para o sucesso do elenco alvirrubro.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSTrata-se do zagueiro Pedro Jorge, atleta nascido em 2002 que é remanescente da equipe campeã na temporada passada e titular em todos os jogos realizados pelo clube na edição da Copa São Paulo de 2019.

Tendo o holandês Virgil van Dijk como uma de suas referências mais fortes e confiante na conquista de novas taças, o jovem zagueiro de 1,95 m fala sobre o orgulho de defender o Timbu em campo:

- Motivo de muita felicidade defender essa camisa gigante, algo que é também muito gratificante por ser um sonho de criança (atuar por este time). Afinal, o Náutico é quem abriu as portas para que eu começasse a minha jornada através do professor Adriano Souza (hoje técnico do Sub-20), ao qual sou muito grato, assim como o professor Levi (atual coordenador da base do Náutico e seu antigo treinador).

Lidando com essa mistura de emoções que está presente no futebol competitivo, o zagueiro frisou o desejo pelo bicampeonato estadual e destacou como encara a chance de ser, mais uma vez, vencedor na categoria Sub-20.