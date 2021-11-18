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Organizada do São Paulo revela pergunta feita a jogadores em reunião no CT da Barra Funda

Em perfil no Instagram, Independente deu mais detalhes sobre o encontro com os jogadores, realizado na última terça-feira, um dia antes da vitória sobre o Palmeiras ...
LanceNet

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Publicado em 

18 nov 2021 às 17:14

Publicado em 18 de Novembro de 2021 às 17:14

A Independente, principal torcida organizada do São Paulo, deu mais detalhes sobre a reunião com alguns jogadores do elenco realizada na última terça-feira, no CT da Barra Funda, um dia antes da vitória sobre o Palmeiras, por 2 a 0, no Allianz Parque. Segundo a torcida, um dos questionamentos foi referente a saída do time para o intervalo na derrota por 4 a 0 para o Flamengo, em casa, no último domingo. O primeiro tempo acabou com vitória do Rubro-Negro por 3 a 0, com 47 mil torcedores no Morumbi.
- Uma das perguntas feita aos atletas na reunião no CT foi. Quando vocês desceram para o intervalo no domingo o time perdendo de 3x0 com um jogador a menos, 47 mil torcedores cantando o hino do clube... O que Passa Não precisa responder agora , mostre quarta-feira dentro de campo que podemos confiar em vocês - escreveu a Independente.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021! O técnico Rogério Ceni falou sobre a reunião na coletiva após a vitória sobre o Palmeiras, por 2 a 0, no Allianz Parque.
- Sobre torcedores que foram ao CT, não os vi. Me coloquei à disposição, e disse que eu conversaria com torcedores para não ter exposição dos atletas. Torcedores que eu defendi durante 25 anos. Mas infelizmente não aceitaram falar comigo, queriam falar com jogadores. Acho que foram quatro jogadores, me coloquei a disposição para não expor jogadores. Mas como não ocorreu aceite. Eu tive que deixar jogadores. Para não ter consequências piores. Lamento torcedores não conversar comigo, e deveriam pensar - afirmou.
Crédito: IndependentefalousobreareuniãocomjogadoresnoCTdaBarraFunda(Foto:RubensChiri/SãoPaulo

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