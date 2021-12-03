Organizada do São Paulo reclama após derrota: 'Rebaixamento moral'

A Independente, principal torcida organizada do São Paulo, não poupou críticas ao desempenho do Tricolor na derrota por 3 a 0 para o Grêmio, na Arena, na noite desta quinta-feira, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Presente no estádio, a torcida usou as redes sociais para protestar após a derrota apática, que deixou o time ainda alerta com a zona de rebaixamento. Atualmente, o São Paulo é o 12º colocado do Brasileirão, com 45 pontos, cinco a mais que o Bahia, primeira equipe na degola.
- O rebaixamento moral já veio. Vocês não são dignos de vestir a nossa camisa. Provamos que no pior momento estaríamos juntos e vocês não foram capazes. Serão 1.200 km até a capital. Ódio e revolta. Covardes - escreveu a torcida.
O São Paulo volta a campo na próxima segunda-feira (06), quando enfrenta o Juventude, às 19h, no Morumbi, em duelo direto.