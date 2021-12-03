Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Organizada do São Paulo reclama após derrota: 'Rebaixamento moral'

Torcida Independente, que esteve na Arena do Grêmio na goleada sofrida por 3 a 0 para o Grêmio, criticou a atuação da equipe em partida apática...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 dez 2021 às 23:16

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 23:16

A Independente, principal torcida organizada do São Paulo, não poupou críticas ao desempenho do Tricolor na derrota por 3 a 0 para o Grêmio, na Arena, na noite desta quinta-feira, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Presente no estádio, a torcida usou as redes sociais para protestar após a derrota apática, que deixou o time ainda alerta com a zona de rebaixamento. Atualmente, o São Paulo é o 12º colocado do Brasileirão, com 45 pontos, cinco a mais que o Bahia, primeira equipe na degola.
- O rebaixamento moral já veio. Vocês não são dignos de vestir a nossa camisa. Provamos que no pior momento estaríamos juntos e vocês não foram capazes. Serão 1.200 km até a capital. Ódio e revolta. Covardes - escreveu a torcida.
> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui O São Paulo volta a campo na próxima segunda-feira (06), quando enfrenta o Juventude, às 19h, no Morumbi, em duelo direto.
Crédito: Independente criticou atuação do São Paulo em derrota para o Grêmio (Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net)

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados