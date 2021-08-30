Organizada do São Paulo posta suposto flagra de jogadores em balada

Crédito: Reprodução/Instagram

Apesar da euforia com as prováveis chegadas de Calleri e Gabriel Neves, o São Paulo se viu em outra polêmica referente as festas durante a pandemia. Desta vez, a Torcida Independente, principal organizada do time, postou fotos e vídeos nas redes sociais, no que diz ser Daniel Alves, Igor Vinicius e Liziero em uma balada. Dani e Liziero não foram relacionados na partida do São Paulo diante do Juventude no último domingo (29) no empate em 1 a 1 em Caxias do Sul. O ala Igor Vinicius também foi acusado de estar na festa. A organizada criticou os jogadores, especialmente o ala Daniel Alves.

- Desde os primeiros meses de São Paulo, um debochado com o torcedor. Irônico, sarcástico com o sofrimento da torcida. Assim foi o tempo todo. Se queixa do dinheiro atrasado, mas não o justifica em campo. Uma ofensa a 10 histórica tricolor. Um desgraçado - diz trecho da postagem.

ATUAÇÕES: Reinaldo faz gol de pênalti e é destaque em jogo morno contra o Juventude pelo Brasileirão

>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos O volante Liziero e o ala Igor Vinicius também foram cobrados pela Independente.

- Ao seu lado, um bando de frouxos descompromissados. Balada é a lei. Igor Vinicius e sua mediocridade dentuça. Liziero gibi e sua eterna noite. Pena não ter dado tempo de ter pego esses vagabundos lá dentro do Santo cupido Bar.

VEJA A POSTAGEM COMPLETA DA INDEPENDENTE

"O SPFC mais vagabundo da história.

Daniel Alves lidera o time mais sem vergonha que nossa torcida já viu.

O mais comédia é que ele acredita, piamente, na mentira que é.

Se diz o maior campeão da história do futebol. O último título, conquistado como o tio do churrasco, no meio de garotos, na Olimpíada.

Antes disso, campeão no São Paulo, se julgando responsável. Deveria, pela fortuna que recebe. Mas nunca foi protagonista, nem no Morumbi.

Foi coadjuvante, assim como na carreira toda, tendo sucesso na aba dos outros.

Desde os primeiros meses de São Paulo, um debochado com o torcedor. Irônico, sarcástico com o sofrimento da torcida. Assim foi o tempo todo. Se queixa do dinheiro atrasado, mas não o justifica em campo. Uma ofensa a 10 histórica tricolor. Um desgraçado.

Ao seu lado, um bando de frouxos descompromissados. Balada é a lei. Igor Vinicius e sua mediocridade dentuça. Liziero gibi e sua eterna noite.