Organizada do São Paulo faz crítica após vitória: 'Futebol é malandragem'

A Torcida Independente, maior organizada do São Paulo, fez críticas ao clube após a vitória por 3 a 1 sobre o Guarani, neste domingo, na Vila Belmiro. O resultado ajudou o rival Corinthians, que dependia de um tropeço do Bugre para conseguir avançar às quartas de final do Paulistão - conseguiu a vaga ao bater o Oeste por 2 a 0 em Barueri.

"Futebol é malandragem! São Paulo Futebol Clube é menino. 2004 Salvamos do rebaixamento. 2009 Tirou nosso HEPTA. 2020 classificamos. Vitórias inúteis. Obrigação ser campeão. Time certinho", postou a uniformizada no Twitter. A mensagem lembra de outros momentos em que o destino de um rival esteve nas mãos do outro. Em 2004, uma vitória do Tricolor sobre o Juventus, no Anacleto Campanella, evitou que o Corinthians fosse rebaixado para a Série A2. Em 2009, uma derrota corintiana para o Flamengo no Brinco de Ouro atrapalhou o São Paulo na disputa pelo título brasileiro.