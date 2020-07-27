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futebol

Organizada do São Paulo faz crítica após vitória: 'Futebol é malandragem'

Triunfo sobre o Guarani colaborou com o rival Corinthians, que seria eliminado do Paulistão em caso de derrota tricolor neste domingo. Mesmo com reservas, São Paulo fez 3 a 1...
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Publicado em 

26 jul 2020 às 22:47

Publicado em 26 de Julho de 2020 às 22:47

Crédito: Rubens Chiri/São Paulo
A Torcida Independente, maior organizada do São Paulo, fez críticas ao clube após a vitória por 3 a 1 sobre o Guarani, neste domingo, na Vila Belmiro. O resultado ajudou o rival Corinthians, que dependia de um tropeço do Bugre para conseguir avançar às quartas de final do Paulistão - conseguiu a vaga ao bater o Oeste por 2 a 0 em Barueri.
"Futebol é malandragem! São Paulo Futebol Clube é menino. 2004 Salvamos do rebaixamento. 2009 Tirou nosso HEPTA. 2020 classificamos. Vitórias inúteis. Obrigação ser campeão. Time certinho", postou a uniformizada no Twitter. A mensagem lembra de outros momentos em que o destino de um rival esteve nas mãos do outro. Em 2004, uma vitória do Tricolor sobre o Juventus, no Anacleto Campanella, evitou que o Corinthians fosse rebaixado para a Série A2. Em 2009, uma derrota corintiana para o Flamengo no Brinco de Ouro atrapalhou o São Paulo na disputa pelo título brasileiro.

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