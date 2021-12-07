Organizada do São Paulo detona elenco: 'Moralmente rebaixado'

Mesmo após a vitória por 3 a 1 sobre o Juventude que garantiu a permanência do São Paulo na Série A do Campeonato Brasileiro, os jogadores não escaparam das cobranças da torcida. Além dos protestos nas arquibancadas no final da partida, as redes sociais também foram meios utilizados para críticas. A Dragões da Real, uma das torcidas organizadas do Tricolor, escreveu uma nota oficial criticando o elenco do São Paulo e cobrando mudanças para 2022.

- Muito respeito com a camisa tricolor: Hoje o São Paulo matematicamente está na primeira divisão de 2022. Moralmente nunca tão rebaixado. E não caiu por conta de resultados das outras 19 equipes onde os deuses em todo o campeonato nos deu bons resultados. Em quantas rodadas dizíamos “agora só ganhar em casa que vai para tal lugar” e ou empatava ou perdia. Analisar vários contextos agora ainda será inconclusivo pois estamos no calor da felicidade misturado com a revolta. Mesmo assim um item em especial é ponto pacífico em mais de 90 por cento da torcida que é a mudança primordial desse elenco apático, sem moral, que não respeitam a torcida ou a história do clube, que fazem corpo mole por grana ou por amizades, mimados, ridículos, sem vergonha, filhos da p*** entre outros milhões de adjetivos ruins. Tirando uns 5 no máximo desse elenco nos torcedores aclamamos por renovação de Espirito. Não temos grana então vamos mandar esse embora e ir na seria B ou C e buscar laterais que ganham 50 mil mas em campo vão beber sangue e comer grama. Se for para sofrer ano que vem que seja com outro time pois esse aí tira nossa vontade até de viver. No mais agradecer a Deus e aos 19 times que nós mantiveram na A - escreveu a torcida.