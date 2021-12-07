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Organizada do São Paulo detona elenco: 'Moralmente rebaixado'

Em texto publicado nas redes sociais, torcida Dragões da Real critica jogadores, pede 'barca de dispensas' e faz cobranças para a próxima temporada...
LanceNet

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Publicado em 

07 dez 2021 às 15:07

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 15:07

Mesmo após a vitória por 3 a 1 sobre o Juventude que garantiu a permanência do São Paulo na Série A do Campeonato Brasileiro, os jogadores não escaparam das cobranças da torcida. Além dos protestos nas arquibancadas no final da partida, as redes sociais também foram meios utilizados para críticas. A Dragões da Real, uma das torcidas organizadas do Tricolor, escreveu uma nota oficial criticando o elenco do São Paulo e cobrando mudanças para 2022.
- Muito respeito com a camisa tricolor: Hoje o São Paulo matematicamente está na primeira divisão de 2022. Moralmente nunca tão rebaixado. E não caiu por conta de resultados das outras 19 equipes onde os deuses em todo o campeonato nos deu bons resultados. Em quantas rodadas dizíamos “agora só ganhar em casa que vai para tal lugar” e ou empatava ou perdia. Analisar vários contextos agora ainda será inconclusivo pois estamos no calor da felicidade misturado com a revolta. Mesmo assim um item em especial é ponto pacífico em mais de 90 por cento da torcida que é a mudança primordial desse elenco apático, sem moral, que não respeitam a torcida ou a história do clube, que fazem corpo mole por grana ou por amizades, mimados, ridículos, sem vergonha, filhos da p*** entre outros milhões de adjetivos ruins. Tirando uns 5 no máximo desse elenco nos torcedores aclamamos por renovação de Espirito. Não temos grana então vamos mandar esse embora e ir na seria B ou C e buscar laterais que ganham 50 mil mas em campo vão beber sangue e comer grama. Se for para sofrer ano que vem que seja com outro time pois esse aí tira nossa vontade até de viver. No mais agradecer a Deus e aos 19 times que nós mantiveram na A - escreveu a torcida.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE O BRASILEIRÃO DE 2021!O São Paulo é o 13º colocado, com 48 pontos conquistados. O América-MG é o oitavo colocado, com 50 pontos, o último dentro do grupo de classificados para a Libertadores. Segundo o departamento de matemática da UFMG, o Tricolor tem 4,8% de chances de classificação para a Libertadores.
VEJA A POSTAGEM DA DRAGÕES DA REAL ABAIXO
Crédito: DragõesdaRealcriticouoelencodoSãoPaulo(Foto:PauloPinto/saopaulofc.net

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