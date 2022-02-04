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Organizada do São Paulo defende permanência de Rogério Ceni e critica jogadores

Independente emitiu nota na qual critica elenco do Tricolor e mostra apoio ao técnico. Após três rodadas, São Paulo ainda não venceu no Campeonato Pauista...

Publicado em 04 de Fevereiro de 2022 às 11:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 fev 2022 às 11:10
A Torcida Independente, principal organizada do São Paulo, emitiu uma nota após a derrota do Tricolor para o Red Bull Bragantino, por 4 a 3, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Nela, a organizada criticou a atuação dos jogadores nessas três primeiras rodadas do estadual e defendeu a permanência do técnico Rogério Ceni para a sequência da temporada.
- O São Paulo contratou jogadores e é esse treinador que tem que se virar para fazer jogarem bola. O ano mal começou e o desrespeito com o torcedor continua o mesmo. Quanto a nós, seguimos na filosofia de ser o verdadeiro amigo deste clube , aquele que não vai abandonar - diz trecho da nota. Outro ponto abordado pela diretoria foi a passagem do técnico Hernán Crespo no clube. Demitido em outubro do ano passado, o argentino tirou o São Paulo da fila ao vencer o Paulistão de 2021. Para a Independente, não se pode cometer o mesmo erro da demissão e, consequentemente, pagar a multa.
- O Crespo veio, mas foi engolido pelo bando de paneleiro sem vergonha que tinha no time e a torcida não viu isso e pediu a cabeça do cara. Aí o mesmo torcedor que comemorou a chegada do Ceni, depois da saída do gringo, quer a cabeça do Rogério de novo? Da outra vez, foi uma multa astronômica. Quem vai pagar outra vez? O torcedor? Porque a instituição não tem pra mandar embora - finalizou. O São Paulo terá cinco dias de treinamento antes do próximo compromisso, diante do Santo André, na próxima quarta-feira (09), às 19h, no Morumbi.
Crédito: IndependentecriticoujogadoresedefendeuotécnicoRogérioCeni(Foto:RubensChiri/SãoPaulo

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