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Organizada do São Paulo 'cutuca' Crespo por poupar jogadores: 'Clássico é guerra'

Torcida Independente ficou na bronca por treinador ter utilizado uma equipe mista no empate contra o Corinthians. Tricolor segue sem vencer o rival em Itaquera...

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 02:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mai 2021 às 02:39
Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
A Torcida Independente, principal organizada do São Paulo, fez uma crítica ao técnico Hernán Crespo após o empate contra o Corinthians por 2 a 2 na Neo Química Arena. A principal queixa foi por a comissão técnica ter poupado jogadores contra o rival.
ATUAÇÕES: Miranda e Luciano são destaques do São Paulo no empate contra o Corinthians
Vale ressaltar que com a igualdade, o Tricolor segue sem vencer o Alvinegro em Itaquera. São 14 jogos, com dez derrotas e quatro empates. O São Paulo joga na próxima quarta-feira, contra o Racing, às 19h, pela Libertadores. Por priorizar o torneio, Crespo poupou, mas não escapou de críticas.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA - Esqueceram de avisar o Crespo que jogo contra esses lixos vale mais que um título. Seguimos juntos pelo São Paulo. Clássico é guerra, não se poupa munição. Basta! E pra quem acha que quarta-feira é mais importante que o jogo de hoje muda de time e torce para libertadores. Aqui só se torce para o SPFC - escreveu a torcida nas suas redes sociais. O São Paulo vem em grande fase na temporada. São oito vitórias e um empate nos últimos nove jogos. A equipe é líder geral do Paulistão e também do Grupo E da Libertadores.

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