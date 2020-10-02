futebol

Organizada do São Paulo convoca protesto na porta CT para sábado

Insatisfeita com a eliminação do Tricolor ainda na fase de grupos da Copa Libertadores, a Independente - primeira organizada do clube - protestará na manhã de sábado...
Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 16:48

Crédito: Rubens Chiri/São Paulo
A manhã de sábado será agitada para o São Paulo. Principal organizada do clube, a Torcida Independente, convocou um protesto em frente ao CT da Barra Funda na manhã de sábado. No mesmo horário, o elenco tricolor realizará o último treinamento antes de viajar para o Paraná, onde enfrenta o Coritiba, domingo, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O protesto foi convocado nas redes sociais da Torcida. De acordo com o comunicado, a Independente solicita as saídas de Leco (presidente), Raí (diretor de futebol), Alexandre Pássaro (gerente de futebol), Lugano (superintendente de relações institucionais) e Fernando Diniz (treinador). O São Paulo foi eliminado da Copa Libertadores na última quarta. Ainda nesta temporada, o clube disputa o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e, possivelmente, a Copa Sul-Americana. Para isto, basta não ser derrotado, em casa, para o Binacional na despedida da Libertadores.

Recomendado para você

Samira enfrentou dificuldades financeiras sem desistir da vontade de estudar (Imagem: Reprodução digital | Globo)
Samira é eliminada do BBB 26 no paredão mais acirrado da edição
Imagem de destaque
A mulher que cuida de todos e negligencia a própria saúde
Imagem de destaque
Batidas da fé: a força dos tambores do congo na Festa da Penha

