Organizada do Galo recebe multa de R$ 3,5 mil por promover 'Rua de Fogo'

A Prefeitura de Belo Horizonte multou a Torcida Organizada Galoucura, ligada ao Atlético-MG, por ter promovido a famosa “Rua de fogo”, quando os torcedores usam sinalizadores para receber o time a antes dos jogos. A manifestação havia sido proibida pela Polícia Militar para evitar aglomerações, medida de combate ao contágio pelo coronavírus. Todavia, a “Rua de Fogo” aconteceu antes do duelo entre Galo e Grêmio, no sábado, 26 de setembro, no Mineirão. A prefeitura da capital mineira emitiu uma nota sobre a multa à Galoucura, que terá 15 dias para se manifestar e contestar a punição. -A Prefeitura de Belo Horizonte esclarece que, no sábado, dia 26, foi comunicada pela Polícia Militar sobre a realização de evento no entorno do Mineirão com aproximadamente 5 mil pessoas. O evento foi convocado por membros da Galoucura através de rede social. A Fiscalização da Regional Pampulha foi ao local e constatou a aglomeração e a realização de evento em logradouro público sem licença. Dessa forma, foi aplicada multa no valor de R$ 3.522 ao responsável pelo evento-dizia a nota.