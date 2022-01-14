Orejuela volta ao Grêmio e mostra discurso forte na apresentação

Pouco mais de um ano da sua saída, Orejuela está de volta ao Grêmio e pronto para ajudar o time a disputar a Série B.

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Com discurso firme, o lateral-direito deixou claro que a sua meta é retomar a confiança e ajudar o Tricolor da melhor forma possível.

‘Foi um ano difícil, né, mas aqui é só trabalhar, e quando tiver oportunidade de entrar em campo, fazer o melhor de mim, ajudar o time. Meu desafio é retomar a confiança, a fazer o que eu sei fazer, que muitas pessoas me conhecem e sabem. Então, é trabalhar e as coisas vão chegar’, antes de completar:

‘O Grêmio é um clube muito grande, por isso optei em voltar. Não porque está na Série B... Vim porque é um clube muito grande e este ano vamos a fazer’.