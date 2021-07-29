Orejuela volta a receber oportunidade no São Paulo após um mês sem jogar

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

Após um mês desde a última vez em que entrou em campo, o lateral Orejuela voltou a receber uma oportunidade no São Paulo. Na partida desta quarta-feira (28), diante do Vasco, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O colombiano fez uma boa atuação, que pode ser importante para que o atleta volte a receber mais chances no time titular.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

A última partida de Orejuela foi no dia 23 de junho, diante do Cuiabá, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terminou em empate por 2 a 2, e, embora o colombiano não tenha feito um jogo muito bom, deu um passe importante para o lance do primeiro gol da equipe.

Mais de um mês depois, no dia 29 de julho, Orejuela participou bem na vitória por 2 a 0 diante do Vasco da Gama, no Morumbi, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Com dois dribles concluídos e um passe chave, o colombiano teve maior atuação no ataque da equipe, se aproximando bem dos meias para trabalhar as jogadas e garantindo profundidade em alguns lances.

Sem Daniel Alves, que está defendendo o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio, o Tricolor tem a necessidade de utilizar os suplentes na ala direita. Com isso, Igor Vinícius tem sido o titular da equipe, enquanto Galeano já recebeu uma chance na posição e, agora, Orejuela pode ganhar mais minutos em campo.Com a boa atuação diante do Vasco, Orejuela, que foi a contratação mais cara do time na temporada, pode receber mais oportunidades no São Paulo e recuperar o posto que perdeu recentemente.