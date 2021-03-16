Orejuela, sobre possível nova posição: 'O que o professor me pedir, vou fazer'

Crédito: Reprodução/ YouTube São Paulo FC

Nesta terça-feira (16), o São Paulo fez a apresentação oficial do novo reforço, Orejuela. Após receber a camisa do Tricolor das mãos do presidente do clube, Julio Casares, o colombiano participou de uma entrevista coletiva no Estádio do Morumbi. Em meio às perguntas, ele comentou sobre sua possível nova função no time de Hernán Crespo e se mostrou solícito.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!

Nos clubes em que passou, Orejuela geralmente jogou como um lateral direito, compondo uma linha de quatro jogadores na defesa. Agora, com Crespo, o colombiano deve atuar como um ala pela direita, num esquema de três zagueiros, função que dá mais liberdade e ofensividade ao jogador.

Perguntado sobre essa adaptação e a possibilidade de se envolver mais no ataque, o atleta se mostrou disposto a fazer o que for pedido pelo treinador, mas destacou sua preferência por um jogo ofensivo.

- Sim , eu estou acostumado a jogar de lateral, mas se o professor pedir para eu jogar de ponta, eu faço também. Eu gosto sempre de atacar, de ajudar o time para ir para frente. Então, o que o professor me pedir, vou fazer, para o bem da equipe - comentou Orejuela.O novo camisa 20 do São Paulo deve assumir a vaga de Igor Vinícius no time titular. Sendo um jogador de muita velocidade, o colombiano deve cair como uma luva na formação de Hernán Crespo.