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futebol

Orejuela, sobre chegada ao São Paulo: 'Estava ansioso por este momento'

O colombiano se mostrou empolgado para fazer parte do elenco do Tricolor para 2021...

Publicado em 15 de Março de 2021 às 14:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mar 2021 às 14:33
Crédito: Divulgação/São Paulo
Recém contratado pelo São Paulo, o lateral direito Orejuela falou sobre sua chegada ao clube paulista. O colombiano se mostrou motivado e empolgado para fazer parte do elenco são-paulino para a temporada de 2021. Com contrato assinado até março de 2025, o lateral está confiante com o começo de sua trajetória no Tricolor.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!
O reforço do Tricolor falou sobre a felicidade chegar a um clube como o São Paulo, revelando sua empolgação com o projeto.
- Estou feliz de chegar ao São Paulo, clube com muita história, e conquistar títulos aqui é o que eu espero. O São Paulo está armando um grande time, e quero fazer parte disso - afirmou.
Orejuela já acumula passagens por duas equipes brasileiras. Pertencendo ao Cruzeiro, o jogador de 25 anos estava emprestado ao Grêmio na última temporada, sendo importante para a conquista do campeonato estadual e a vaga na final da Copa do Brasil, eliminando o próprio São Paulo.O colombiano vê esse tempo no Brasil como um fator facilitador em sua chegada e revela a ansiedade que teve para assinar.
-“Já estou no Brasil há dois anos e isso ajuda muito na adaptação nesta chegada ao São Paulo. Eu estava ansioso por este momento, de vestir esta camisa e chegar aqui, e todos os dias ligava para o meu empresário para saber como andava a negociação - revelou o lateral.
Orejuela aproveitou a oportunidade para deixar um recado ao torcedor são-paulino:
- A torcida pode esperar sempre o máximo de mim, porque sempre vou tentar fazer coisas boas em campo. Quero conquistar o meu espaço e dar o meu melhor todos os dias. É um sonho jogar no São Paulo.

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