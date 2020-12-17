Orejuela pode ser desfalque para o Grêmio na Copa do Brasil

Após a goleada sofrida diante do Santos e a eliminação nas quartas de final da Libertadores da América, o Grêmio junta os cacos e tenta se reconstruir para a sequência da temporada.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO BRASILEIRO
Na próxima semana, o Tricolor inicia a série semifinal contra o São Paulo pela Copa do Brasil e corre o risco de ficar sem o lateral-direito Orejuela, que sentiu um problema muscular no jogo contra o Peixe.
No duelo da Vila Belmiro, o colombiano não conseguiu acompanhar o rival na velocidade, caiu no chão e precisou deixar o gramado antes dos 15 minutos da etapa inicial.
Com a improvável presença de Orejuela, Renato Gaúcho vai colocar suas fichas em Victor Ferraz, que chegou com status de titular, mas ficou no banco de reservas.