Orejuela explica falta de chances no São Paulo: 'Cheguei machucado'

Crédito: Divulgação/São Paulo

Orejuela foi titular na vitória do São Paulo sobre o Vasco por 2 a 1, que rendeu a classificação do Tricolor às quartas de final da Copa do Brasil. Inclusive, o colombiano foi responsável pela assistência a Rigoni no primeiro gol são-paulino. Em entrevista coletiva após a partida, Orejuela, que não vem tendo muitas chances na temporada, explicou que uma lesão o atrapalhou na chegada ao São Paulo.

- Cheguei ao São Paulo machucado. Não precisava de adaptação, porque já jogava o Campeonato Brasileiro, conheço muito bem o campeonato. Foi mais por causa de ter chegado machucado. Fui trabalhando cada dia para conquistar meu espaço e ser o Orejuela que fez bons jogos no Grêmio e no Cruzeiro. Vou trabalhar cada dia para ajudar o time - afirmou o camisa 20.

GALERIAAgora é Choque-Rei na Libertadores! Veja os duelos marcantes entre São Paulo e Palmeiras na história

CONFIRA O CHAVEAMENTO E SIMULE OS JOGOS DA COPA DO BRASILOrejuela também fez questão de elogiar os companheiros pela boa partida e projetou a disputa sadia com Daniel Alves e Igor Vinicius, outros jogadores da posição no elenco.

- O time fez um grande trabalho. Desde o início do jogo queríamos ganhar. Aproveito para parabenizar a equipe, porque entregou tudo no campo e conseguir a classificação para as quartas de final. Todos sabemos que Daniel Alves e Igor Vinícius vêm fazendo um grande trabalho, são grandes jogadores. Cheguei ao São Paulo machucado. Foi um período trabalhando, conhecendo o grupo. Mas, sempre que tenho oportunidade, dou o melhor de mim para ajudar a equipe a conquistar o que queremos - finalizou.