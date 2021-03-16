Orejuela espera ganhar a Libertadores com o São Paulo: 'Estamos formando um grande grupo'

Crédito: Érico Leonan / saopaulofc.net

O lateral Orejuela espera conquistar a Libertadores pelo São Paulo. Essa foi uma das colocações que o lateral-direito colombiano disse na sua apresentação, realizada na tarde desta terça-feira (16).

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O novo camisa 20 do São Paulo já disputou a competição intercontinental duas vezes, uma com o Cruzeiro e a outra com o Grêmio. Ele espera que o destino seja diferente desta vez, e acredita que a força do grupo do Tricolor seja um diferencial.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021! - Espero ganhar a Libertadores. Sempre quis vencer a competição, já disputei duas, mas não consegui esse título.Acho que este ano vai dar tudo certo, estamos formando um bom grupo. Quero ganhar a Libertadores e tudo o que estiver pela frente no São Paulo - afirmou o jogador.

O São Paulo se classificou diretamente a fase de grupos da Libertadores, por ter ficado na quarta colocação do Campeonato Brasileiro. O Tricolor ainda espera o sorteio dos grupos e também a definição dos cabeças de chave da competição continental.