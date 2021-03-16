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Orejuela espera ganhar a Libertadores com o São Paulo: 'Estamos formando um grande grupo'

Lateral colombiano foi apresentado nesta terça-feira e comentou sobre as expectativas de conseguir conquistar o título continental atuando pelo Tricolor...

Publicado em 16 de Março de 2021 às 15:15

LanceNet

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Publicado em 

16 mar 2021 às 15:15
Crédito: Érico Leonan / saopaulofc.net
O lateral Orejuela espera conquistar a Libertadores pelo São Paulo. Essa foi uma das colocações que o lateral-direito colombiano disse na sua apresentação, realizada na tarde desta terça-feira (16).
Espaço ficou vazio: lembre todos os patrocinadores máster do São Paulo
O novo camisa 20 do São Paulo já disputou a competição intercontinental duas vezes, uma com o Cruzeiro e a outra com o Grêmio. Ele espera que o destino seja diferente desta vez, e acredita que a força do grupo do Tricolor seja um diferencial.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021! - Espero ganhar a Libertadores. Sempre quis vencer a competição, já disputei duas, mas não consegui esse título.Acho que este ano vai dar tudo certo, estamos formando um bom grupo. Quero ganhar a Libertadores e tudo o que estiver pela frente no São Paulo - afirmou o jogador.
O São Paulo se classificou diretamente a fase de grupos da Libertadores, por ter ficado na quarta colocação do Campeonato Brasileiro. O Tricolor ainda espera o sorteio dos grupos e também a definição dos cabeças de chave da competição continental.
Orejuela, que pertencia ao Cruzeiro, estava emprestado ao Grêmio e foi um dos destaques da equipe gaúcha na temporada 2020, com a conquista do campeonato estadual e a vaga na final da Copa do Brasil. O São Paulo comprou 50% dos direitos do jogador. A outra metade pertence ao Ajax (HOL).

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