Orejuela espera ganhar a Libertadores com o São Paulo: 'Estamos formando um grande grupo'

O lateral Orejuela espera conquistar a Libertadores pelo São Paulo. Essa foi uma das colocações que o lateral-direito colombiano disse na sua apresentação, realizada na tarde desta terça-feira (16).
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O novo camisa 20 do São Paulo já disputou a competição intercontinental duas vezes, uma com o Cruzeiro e a outra com o Grêmio. Ele espera que o destino seja diferente desta vez, e acredita que a força do grupo do Tricolor seja um diferencial.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021! - Espero ganhar a Libertadores. Sempre quis vencer a competição, já disputei duas, mas não consegui esse título.Acho que este ano vai dar tudo certo, estamos formando um bom grupo. Quero ganhar a Libertadores e tudo o que estiver pela frente no São Paulo - afirmou o jogador.
O São Paulo se classificou diretamente a fase de grupos da Libertadores, por ter ficado na quarta colocação do Campeonato Brasileiro. O Tricolor ainda espera o sorteio dos grupos e também a definição dos cabeças de chave da competição continental.
Orejuela, que pertencia ao Cruzeiro, estava emprestado ao Grêmio e foi um dos destaques da equipe gaúcha na temporada 2020, com a conquista do campeonato estadual e a vaga na final da Copa do Brasil. O São Paulo comprou 50% dos direitos do jogador. A outra metade pertence ao Ajax (HOL).