Orejuela e Igor Vinícius prometem disputa interessante pela ala direita do São Paulo

Crédito: Orejuela e Igor Vinícius (Fotos: Staff images /CONMEBOL e Paulo Pinto/ saopaulofc.net

Desde que Daniel Alves voltou a jogar pelo lado direito, sob o comando de Crespo, a posição parecia uma das poucas que não seria motivo de dúvidas na equipe. Porém, com a lesão do camisa 10 na partida contra o Racing, no dia 5 de maio, e a recuperação de Orejuela, a ala direita do São Paulo voltou a ser alvo de disputa. Dessa vez, o embate é entre Orejuela e Igor Vinícius.VEJA COMO FICARAM OS CONFRONTOS DAS SEMIFINAIS DO PAULISTÃO 2021!

Recém contratado pelo clube, o lateral colombiano teve que esperar bastante para poder, enfim, estrear com a camisa do Tricolor. Quando chegou, o atleta ficou afastado dos gramados para tratar de uma lesão.

Recuperado, Orejuela estreou na última quarta-feira (12), no empate por 1 a 1 contra o Rentistas, do Uruguai, fora de casa. Mesmo com só uma atuação pelo clube, a primeira impressão deixada foi excelente. Em apenas quatro minutos, o colombiano fez seu primeiro gol pelo São Paulo.

Alvo de muito investimento da diretoria, o lateral é sem dúvidas um grande nome para o elenco, mas enfrentará, na posição, um adversário difícil de ser batido por causa do seu ótimo momento: Igor Vinícius.

Enquanto Orejuela esteve fora, Igor foi o reserva imediato de Daniel Alves e, nas partidas em que o camisa 10 foi poupado, foi titular da equipe. O camisa 2 era o titular antes da mudança de posição de Dani, que jogava como meia.

No Paulistão, o ala deu assistências em suas duas últimas partidas como titular, contra o Mirassol, no último domingo (9) e contra a Ferroviária, na última sexta-feira (14), além de ter feito um gol na segunda partida.

Contra o Mirassol, o ala deu o passe para o gol de empate da equipe, marcado por Vitor Bueno. O jogo terminou em 1 a 1.

Já contra a Ferroviária, Igor Vinícius deu show. Além do passe para o gol de Gabriel Sara, que abriu o placar, o ala participou efetivamente do segundo gol da equipe e marcou o terceiro, já no segundo tempo. A partida terminou com a vitória do Tricolor por 4 a 2 e a classificação para a semifinal do Paulistão.

O momento de Igor é bom e suas boas atuações são importantes, pois o atleta era constantemente alvo de reclamações da torcida, que, agora, se encanta com o bom futebol do camisa 2.De um lado, uma das principais contratações do clube para a temporada, com uma excelente estreia, deixando uma ótima apresentação e muita expectativa. Do outro, um atleta que era alvo de muitas críticas da torcida e agora está em grande fase e acumula boas atuações.

Com o calendário apertado e Daniel Alves lesionado, os dois devem se revesar na posição, mas, com a volta do camisa 10, a disputa pela vaga de reserva imediato promete ser muito boa.

Para o clube, essa disputa sadia é positiva, pois incentiva os atletas a se esforçarem cada vez mais para apresentar bom futebol.

Embora a data e o horário da partida da semifinal ainda não estejam definidos, o Tricolor deve voltar a campo neste domingo para enfrentar o Mirassol, com a vaga para a final do Campeonato Paulista em disputa.