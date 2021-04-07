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futebol

Orejuela e Hernanes seguem tratamento em treino do São Paulo

Lateral e volante estão com dores e ficaram de fora das atividades do gramado no CT da Barra Funda. Tricolor ainda não sabe quando volta a disputar partidas oficiais...

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 16:19

LanceNet

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Publicado em 

07 abr 2021 às 16:19
Crédito: Érico Leonan / saopaulofc.net
O São Paulo seguiu os treinamentos na manhã desta segunda-feira (07), no CT da Barra Funda. Orejuela e Hernanes, que já vinham reclamando de dores, fizeram trabalhos internos no Reffis e não participaram das atividades em campo.
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Com dores na coxa, o colombiano não participou das atividades no campo, enquanto o Profeta reclama de dores musculares, o que pode ser um problema para a comissão técnica de Crespo.
CONFIRA EM QUAL POSIÇÃO O SÃO PAULO ESTÁ NO PAULISTÃO 2021 No entanto, o que pode amenizar a situação é a falta de jogos do Tricolor, visto que o Campeonato Paulista está parado devido ao agravamento da pandemia de Covid-19. A Federação Paulista tenta convencer o Ministério Público a voltar a permitir a realização das partidas. Logo depois do treino da manhã, o meia Benítez foi apresentado e vestiu a camisa oito do Tricolor. Ele é o sexto reforço da equipe, que já havia acertado as chegadas de Miranda, Orejuela, William, Eder e Bruno Rodrigues.

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