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futebol

Orejuela é apresentado no São Paulo: 'Estava ansioso por chegar aqui'

Lateral colombiano concedeu entrevista coletiva na tarde desta terça-feira. Com contrato até março de 2025, ele usará a camisa 20 na sua passagem pelo Tricolor...

Publicado em 16 de Março de 2021 às 14:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 mar 2021 às 14:57
Crédito: Divulgação/São Paulo
O São Paulo apresentou na tarde desta terça-feira (16), o lateral-direito Orejuela, nova contratação da equipe para a temporada.
Espaço ficou vazio: lembre todos os patrocinadores máster do São Paulo
Com contrato até março de 2025, o colombiano comentou sobre as suas expectativas para este período no Tricolor e o que fez escolher o clube comandado pelo argentino Hernán Crespo.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021! '- Quero agradecer a toda diretoria por confiar em mim, estou muito emocionado de chegar a esse clube. Faço sempre o meu trabalho. Estava ansioso por chegar aqui, falava todos os dias com o meu empresário, quando ia sair a negociação. É um clube muito grande, com muita história e espero que tudo dê certo - afirmou Orejuela. O lateral já vinha treinando com os companheiros e está à disposição da comissão técnica para fazer sua estreia, que pode demorar, visto que o Campeonato Paulista está paralisado devido a pandemia da Covid-19.
- Estou muito feliz, um clube muito grande. Cheguei há pouco aqui e tanto o treinador como os companheiros são pessoas incríveis. Tudo correu muito bem e estou muito feliz. Quero logo jogar, fazer o que gosto e dar alegrias ao clube - finalizou.
Orejuela, que pertencia ao Cruzeiro, estava emprestado ao Grêmio e foi um dos destaques da equipe gaúcha na temporada 2020, com a conquista do campeonato estadual e a vaga na final da Copa do Brasil. O São Paulo comprou 50% dos direitos do jogador. A outra metade pertence ao Ajax (HOL).

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