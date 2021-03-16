Orejuela é apresentado no São Paulo: 'Estava ansioso por chegar aqui'

Crédito: Divulgação/São Paulo

O São Paulo apresentou na tarde desta terça-feira (16), o lateral-direito Orejuela, nova contratação da equipe para a temporada.

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Com contrato até março de 2025, o colombiano comentou sobre as suas expectativas para este período no Tricolor e o que fez escolher o clube comandado pelo argentino Hernán Crespo.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021! '- Quero agradecer a toda diretoria por confiar em mim, estou muito emocionado de chegar a esse clube. Faço sempre o meu trabalho. Estava ansioso por chegar aqui, falava todos os dias com o meu empresário, quando ia sair a negociação. É um clube muito grande, com muita história e espero que tudo dê certo - afirmou Orejuela. O lateral já vinha treinando com os companheiros e está à disposição da comissão técnica para fazer sua estreia, que pode demorar, visto que o Campeonato Paulista está paralisado devido a pandemia da Covid-19.

- Estou muito feliz, um clube muito grande. Cheguei há pouco aqui e tanto o treinador como os companheiros são pessoas incríveis. Tudo correu muito bem e estou muito feliz. Quero logo jogar, fazer o que gosto e dar alegrias ao clube - finalizou.