Orejuela aparece no BID e já pode estrear com a camisa do São Paulo

Crédito: Reprodução/Twitter

O lateral-direito Orejuela apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF nesta terça-feira e já está regularizado para fazer sua estreia com a camisa do São Paulo.

Carneiro foi mais um: relembre gringos que não deixaram saudade no São Paulo

O jogador briga por uma vaga entre os inscritos da primeira fase do Campeonato Paulista. Os clubes têm até 9 de abril para inscreverem novos jogadores, sendo que o São Paulo pode colocar mais três atletas.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 No entanto, com seis novos reforços contratados, metade deles vai ficar de fora da fase inicial do estadual. A tendência é que Orejuela e Miranda devem ser inscritos no estadual. Eder, Benitez e William brigam pela outra vaga. Outro reforço, Bruno Rodrigues já foi inscrito e até estreou pela equipe de Hernán Crespo.

O colombiano assinou contrato com o Tricolor até março de 2025 e chega para suprir a lacuna na lateral após a saída do espanhol Juanfran. Com a chegada do colombiano, a lateral pode ganhar em situações ofensivas. No Brasileirão, Orejuela marcou um gol e ganhou destaque nos ataques do Grêmio. Segundo o 'SofaScore', o jogador teve uma eficiência de 72% dos passes no campo do adversário. Ele ainda teve 48% nas bolas longas e 40% nos lançamentos certeiros. No entanto, em cruzamentos, ele acertou apenas 24%.