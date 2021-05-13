Orejuela analisa empate do São Paulo: 'Poderíamos ter vencido'

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O São Paulo empatou por 1 a 1 contra o Rentistas, nesta quarta-feira, pela quarta rodada do Grupo E da Libertadores e reassumiu a liderança da chave. O lateral colombiano Orejuela analisou a partida.

ATUAÇÕES: Orejuela estreia com gol, Vitor Bueno perde pênalti e São Paulo empata com o Rentistas

Autor do gol do Tricolor, o jogador, que estreou com a camisa do São Paulo, foi destaque no jogo, mas lamentou as chances perdidas pelo time.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA LIBERTADORES DE 2021 - Creio que poderíamos vencer o jogo, tivemos muitas chances, mas assim é o futebol. Estávamos com um time jovem, o importante é o ponto - afirmou após o término do confronto.

Orejuela ainda analisou os próximos jogos do São Paulo no torneio, quando encara o Racing e o Sporting Cristal, ambos no Morumbi para encerrar a fase de grupos da Libertadores.

- O importante é que temos duas partidas em casa para conseguirmos nosso objetivo, vamos fazer isso em casa, é importante para o objetivo que queremos e tudo sairá da melhor maneira - finalizou o atleta.