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futebol

Orejuela analisa empate do São Paulo: 'Poderíamos ter vencido'

Lateral colombiano estreou com gol na partida desta quarta-feira, contra o Rentistas, que terminou empatada por 1 a 1. Jogador lamentou chances perdidas e projetou o futuro...
LanceNet

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Publicado em 

12 mai 2021 às 21:50

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 21:50

Crédito: ERNESTO RYAN / AFP / POOL
O São Paulo empatou por 1 a 1 contra o Rentistas, nesta quarta-feira, pela quarta rodada do Grupo E da Libertadores e reassumiu a liderança da chave. O lateral colombiano Orejuela analisou a partida.
ATUAÇÕES: Orejuela estreia com gol, Vitor Bueno perde pênalti e São Paulo empata com o Rentistas
Autor do gol do Tricolor, o jogador, que estreou com a camisa do São Paulo, foi destaque no jogo, mas lamentou as chances perdidas pelo time.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA LIBERTADORES DE 2021 - Creio que poderíamos vencer o jogo, tivemos muitas chances, mas assim é o futebol. Estávamos com um time jovem, o importante é o ponto - afirmou após o término do confronto.
Orejuela ainda analisou os próximos jogos do São Paulo no torneio, quando encara o Racing e o Sporting Cristal, ambos no Morumbi para encerrar a fase de grupos da Libertadores.
- O importante é que temos duas partidas em casa para conseguirmos nosso objetivo, vamos fazer isso em casa, é importante para o objetivo que queremos e tudo sairá da melhor maneira - finalizou o atleta.
O São Paulo é líder do Grupo E, com oito pontos, mesma pontuação do Racing, que está em segundo pelo saldo de gols. A próxima partida do Tricolor é diante da Ferroviária, na sexta-feira (14), pelas quartas de final do Campeonato Paulista, no Morumbi, às 21h30.

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