Oração e premonição: os bastidores do gol de Lincoln pelo Flamengo

Noite de quarta-feira, 01 de agosto. Aos 48 minutos do segundo tempo, em Porto Alegre, Lincoln empurra a bola para o gol e garante o empate ao Flamengo diante do Grêmio. Além do gramado do estádio, o gol do menino de 17 anos é muito comemorado. Em Feu Rosa, na Serra, distante 2.213 quilômetros do local da partida, as preces de dona Maria finalmente eram atendidas.
Aos 59 anos, Maria de Lourdes prefere não ver o neto jogar. Em dia de jogo do Flamengo o ritual é sempre o mesmo: ela pega a Bíblia e vai para o quarto rezar, enquanto o tio, Júnior Correa, de 24 anos, fica no sofá da sala e acompanha atento cada minuto da partida.
"Nunca vejo o jogo. Para mim ele vai cair, vai se machucar, aí eu prefiro ir lá para dentro e começar a orar, fico o tempo inteiro orando. Passo o jogo todo orando para ele não se machucar, para fazer gol e dar tudo certo. O Júnior fica aqui sozinho gritando: 'Mãe, mãe'. Quando sai o gol eu venho ver e socorrer o Júnior porque ele fica louco quando o Lincoln faz gol. Ele grita como se o Lincoln tivesse aqui", conta Maria.
"É minha mãe lá dentro do quarto orando, e eu aqui gritando e xingando. Fico muito feliz quando meu sobrinho entra no jogo, quando faz gol então. Chorei nesta quarta-feira (1º) e vou continuar chorando por causa dele. Emoção grande quando ele deixou o gol dele", reitera Júnior.
A torcida do tio coruja deu certo. Bastou o atacante do Flamengo aparecer na lateral do campo para ele sentenciar, antes mesmo do garoto entrar no jogo: "Deixa o seu agora". O vídeo foi postado na rede social.
"Antes dele entrar na partida, falei com a minha mãe que ele ia entrar e ainda faria um gol. Quando ele entrou, gritei minha mãe e gravei um vídeo dizendo que ele ia decidir a partida. Deus colocou ele no lugar certo, no momento certo da partida, e ele deixou o dele e foi para o abraço da torcida", comemora.
1º TREINADOR SEMPRE NA TORCIDA
Além da família, em Feu Rosa, Lincoln conta sempre com a torcida de Jeremias Oliveira, de 54 anos. Foi na escolinha do Jerê, em um campinho simples perto de casa, que o atacante do Flamengo deu os primeiros toques na bola.
"Quando ele é relacionado a gente já assiste o jogo naquela expectativa de ver ele entrar. Quando ele entra já começa forte a nossa torcida. Agora quando ele não joga, não dá nem vontade de torcer. Num dia como ontem, que ele fez gol, é pura festa, um ligando para o outro para comemorar", diz Jerê.
AVÔ NÃO VIU SONHO SE REALIZAR
Foi na casa simples, com quintal de terra, que Lincoln passou boa parte da infância. Na casa dos avós tinha sempre o gostoso macarrão com frango da vó Maria e o carinho do avô Paulo, que sempre incentivou o garoto a jogar bola, mas não conseguiu ver o sucesso do neto com a camisa do Flamengo. Com problemas no coração, Paulo morreu quando Lincoln tinha apenas 9 anos.
"Foi nessa casa que saiu a primeira bicicleta. Foi dessa casa que ele saiu junto com o avô várias vezes para ver jogo e jogar bola. O Lincoln vinha sempre comer meu macarrão com frango. A vida dele era aqui porque ele e o avô eram unha e carne. Ele viu o Lincoln indo para o Rio de Janeiro com os pais (atrás do sonho de ser jogador de futebol), mas o Lincoln em campo jogando ele não pode ver. Se tivesse vivo, ia ser uma loucura dia de jogo nessa casa", diz a avó.
Mesmo morando no Rio de Janeiro, avó e neto estão sempre juntos. Além das lembranças da infância, permanece o amor e torcida sempre fiel de Dona Maria. "Se não vier aqui (nas férias) ele apanha. O Lincoln é muito amoroso, muito apegado a família, sempre muito amável. Um grande neto. Ele sempre vem na minha casa ou eu vou para lá passar uns dias com ele. Lembro dele com uns 4 anos, logo que começou a treinar, jogando com a turma. Ele parava a bola em frente ao gol, virava para o pai e falava: 'Posso chutar papai, posso chutar'. Olha só o que ele virou agora", finalizou.