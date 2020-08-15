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Oposição escolhe Roberto Natel como candidato à presidência do São Paulo

Natel é o vice-presidente de Leco, mas está rompido com o atual presidente do São Paulo. Candidato derrotou Marco Aurélio Cunha nas prévias do clube do Morumbi...
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Publicado em 

15 ago 2020 às 15:15

Publicado em 15 de Agosto de 2020 às 15:15

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
Atual vice-presidente do São Paulo, Roberto Natel é o escolhido do grupo de oposição (Resgata Tricolor) como candidato às eleições presidenciais do clube, agendadas para dezembro deste ano. Neste sábado, Natel derrotou seu oponente Marco Aurélio Cunha, por 60 votos a 39, e ganhou o direito de concorrer ao cargo executivo.
A votação do grupo de oposição foi feita de forma on-line. As escolhas de cada um dos conselheiros com direito ao voto foi secreta. No primeiro turno, Natel e Marco Aurélio Cunha haviam derrota Sylvio de Barros. No segundo turno, Natel manteve o favoritismo e foi o escolhido da chapa.O adversário de Roberto Natel pelo cargo máximo do clube do Morumbi será Julio Casares, candidato de coalizão de diferentes grupos políticos do clube. Apoiado por algumas pessoas próximas ao presidente Leco, Casares também possui diálogo com diversas outras correntes políticas dentro do Tricolor.
Pelo estatuto do São Paulo, apenas os conselheiros possuem direito ao voto nas eleições presidenciais. Ao todo, são 240 cadeiras no Conselho Deliberativo no clube do Morumbi, mas apenas 224 estão ocupadas. A escolha do novo mandatário são-paulino será no mês de dezembro, ainda sem data marcada.

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