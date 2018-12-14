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Opinião: Loco Abreu ainda pode fazer a diferença dentro de campo

O atacante chega para ser peça importante no elenco. Quando for preciso dar apenas um toque na bola, terá condições de decidir

Publicado em 13 de Dezembro de 2018 às 22:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2018 às 22:38
Não há dúvidas: Loco Abreu já é um sucesso fora de campo. Em menos de 24 horas fez o Rio Branco ganhar espaço na mídia dos principais veículos do Brasil e até na imprensa internacional. A torcida não vê a hora de receber o atacante uruguaio no Aeroporto de Vitória e de comprar a camisa com o número 13, marca registrada do jogador. De quebra, o potencial do Capa-Preta em arrecadar com patrocínio aumentou consideravelmente. Mas uma pergunta ainda está na cabeça dos riobranquenses e também dos amantes do futebol capixaba: será que vai render dentro de campo? 
Loco Abreu Crédito: Divulgação/Rio Branco
O atacante chega para ser peça importante no elenco. Loco Abreu sempre se cuidou fisicamente, construiu uma carreira sem sofrer graves lesões e nunca foi repreendido por falta de comprometimento. E no Rio Branco não deve ser diferente: mostrará profissionalismo e, mesmo aos 42 anos, estará em forma. 
> Operação "El Loco" tem apartamento em área nobre, carro de R$ 200 mil e muito mais
Tecnicamente é um bom centroavante, tanto que marcou 14 gols no futebol chileno, neste ano. Tem faro de gol, é bom no jogo aéreo, sabe fazer um pivô para quem vier de trás e será o batedor oficial de penalidades. Quando for preciso dar apenas um toque na bola terá condições de decidir. Mais do que isso não dá para cobrar. E é claro, o fôlego não é mais de um menino. Então é provável que não atue em todas as partidas. Vale o risco.
Outro ponto positivo do Rio Branco está na formação do elenco. Independentemente da chegada de El Loco, o Capa-Preta já possui um plantel competitivo para o Capixabão. Edu Capetinha, Ranieri, Canário, Deco e Ronicley são jogadores que já mostraram potencial nos gramados capixabas e serão fundamentais para as ambições do clube. Loco Abreu chegará para jogar, agregar experiência ao grupo e fazer o torcedor sonhar.

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