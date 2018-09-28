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Sob nova direção

Opinião: Dorival Jr. tem a missão de recuperar o elenco do Flamengo

Se a saída de Barbieri era necessária para os jogadores sentirem um choque de realidade, a chegada de Dorival é uma solução sob desconfiança
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2018 às 18:18

Publicado em 28 de Setembro de 2018 às 18:18

O Flamengo deu sua última cartada para tentar salvar a temporada 2018. Nesta sexta-feira (28), o Rubro-Negro anunciou a demissão do técnico Mauricio Barbieri, e foi rápido em acertar com Dorival Júnior, que comandará o time até o fim do ano. O objetivo é muito claro: ser campeão brasileiro. Tarefa possível, já que o time carioca está a apenas três pontos do líder São Paulo na tabela. Entretanto, o novo treinador terá a difícil missão de sacudir um elenco que se acostumou aos insucessos e parece incapaz de reagir.
Dorival Junior é o novo técnico do Flamengo Crédito: Marcello Zambrana/Agência Estado
A diretoria investiu em contratações e em altos salários para montar uma equipe competitiva, mas dentro de campo, principalmente nos momentos decisivos, falta vontade de vencer. A técnica apurada de Diego, Lucas Paquetá, Everton Ribeiro e cia não está se sobressaindo perante a times que possuem bem menos a oferecer, como o Corinthians, que eliminou o Rubro-Negro na Copa do Brasil. Mais grave é o fato do elenco não mostrar revolta e apenas se conformar com mais uma derrota ou eliminação.
Tirar o time da zona de conforto e acabar com essa passividade são os desafios que Dorival terá pela frente. Vale destacar que o novo treinador não vem de um grande trabalho. Está fora do mercado desde março deste ano, quando foi demitido do São Paulo, após uma campanha bem fraca no Paulistão. Se a saída de Barbieri era necessária para os jogadores sentirem um choque de realidade, a chegada de Dorival é uma solução sob desconfiança.
Times grandes precisam de técnicos grandes. É difícil imaginar Dorival falando grosso com jogadores do tamanho de Diego, Réver, Diego Alves, Vitinho e outros medalhões da equipe. Deve ter coragem para escalar quem merece e força para manter convicções. Se conseguir isso pode obter sucesso no Flamengo.

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