Opinião: Dorival Jr. tem a missão de recuperar o elenco do Flamengo

O Flamengo deu sua última cartada para tentar salvar a temporada 2018. Nesta sexta-feira (28), o Rubro-Negro anunciou a demissão do técnico Mauricio Barbieri, e foi rápido em acertar com Dorival Júnior, que comandará o time até o fim do ano. O objetivo é muito claro: ser campeão brasileiro. Tarefa possível, já que o time carioca está a apenas três pontos do líder São Paulo na tabela. Entretanto, o novo treinador terá a difícil missão de sacudir um elenco que se acostumou aos insucessos e parece incapaz de reagir.

Dorival Junior é o novo técnico do Flamengo Crédito: Marcello Zambrana/Agência Estado

A diretoria investiu em contratações e em altos salários para montar uma equipe competitiva, mas dentro de campo, principalmente nos momentos decisivos, falta vontade de vencer. A técnica apurada de Diego, Lucas Paquetá, Everton Ribeiro e cia não está se sobressaindo perante a times que possuem bem menos a oferecer, como o Corinthians, que eliminou o Rubro-Negro na Copa do Brasil. Mais grave é o fato do elenco não mostrar revolta e apenas se conformar com mais uma derrota ou eliminação.

Tirar o time da zona de conforto e acabar com essa passividade são os desafios que Dorival terá pela frente. Vale destacar que o novo treinador não vem de um grande trabalho. Está fora do mercado desde março deste ano, quando foi demitido do São Paulo, após uma campanha bem fraca no Paulistão. Se a saída de Barbieri era necessária para os jogadores sentirem um choque de realidade, a chegada de Dorival é uma solução sob desconfiança.